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Законодательство РК

В Казахстане скорректировали план мероприятий, касающихся реализации прав женщин

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 16:52 Фото: gov4c.kz
Правительство постановлением от 29 июня 2024 года внесло изменения в План мероприятий по реализации резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, по равноправному и всестороннему участию женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, обеспечении мира и безопасности и т.д.

В частности, План мероприятий по реализации резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, по равноправному и всестороннему участию женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, обеспечении мира и безопасности, предупреждению насилия против женщин, повышению осведомленности, усилению взаимодействия с гражданским обществом в вопросах предупреждения конфликтов и защиты женщин на 2022-2025 годы, изложен в новой редакции.

Документ включает в себя 34 различных мероприятия, в том числе:

  1. Подготовку военных советников-женщин по гендерным вопросам и защите гражданских лиц и детей на базе Центра миротворческой подготовки (КАЗЦЕНТ).
  2. Продвижение женщин в системах МО, МВД, МЧС, ГП на руководящие должности, а также мониторинг их дальнейшей карьеры.
  3. Разработку гендерно-чувствительного подхода к профессиональному развитию в сфере безопасности и обороны с упором на показатели по количеству женщин, прошедших тренинги и обучение, женщин, получивших награды, и женщин на руководящих должностях.
  4. Привлечение дипломатического персонала из числа женщин к международным переговорам и консультациям по вопросам разоружения и нераспространения оружия и международной безопасности.
  5. Создание переговорной группы из числа женщин для участия в международных переговорах, консультациях и мероприятиях в рамках программ СБ ООН и институтов ООН, многостороннего и двустороннего сотрудничества по вопросам разоружения и нераспространения оружия, правового сотрудничества и международной безопасности.
  6. Проведение разъяснительной работы в контексте повестки «Женщины, мир и безопасность» в ведомственных академиях органов внутренних дел, органов обороны, органов прокуратуры и чрезвычайных ситуаций.
  7. Содействие проведению на регулярной основе общественных мониторинговых мероприятий с вовлечением женщин из числа матерей военнослужащих и представителей гражданского общества в рамках законодательства об общественном контроле, воинской службе и статусе военнослужащих.
  8.  Проведение тренингов для адвокатов и юридических консультантов по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов потерпевших от насилия женщин, и девочек.
  9. Проведение тренингов для психологов и экспертов, участвующих в досудебных расследованиях и судебных процессах по делам, связанным с насилием в отношении женщин и детей.
  10. Правовое просвещение граждан для укрепления доверия общества к защите от бытового насилия путем организации информационно-просветительской работы в учреждениях образования и ряд других.  

Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, а также другим организациям, ответственным за исполнение плана, предписано:

  • принять необходимые меры по реализации плана;
  • ежегодно не позднее 15 декабря представлять информацию о ходе реализации плана в Министерство культуры и информации РК.
  • Министерству культуры и информации ежегодно не позднее 10 января представлять в Аппарат правительства РК сводную информацию о ходе реализации плана. 

Постановление вводится в действие со дня подписания.

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