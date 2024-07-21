Шквал, гроза и жара: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 22 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на юге, в горных районах области порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-37 градусов.

На западе Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман.

Ночью на западе, севере Мангистауской области ожидается сильный дождь. На большей части области ожидается гроза. Днем на западе, севере области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау временами ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15-20 м/с. На юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе, в центре, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области гроза. Днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днем в северной половине Костанайской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, севере области гроза, днем в северной половине области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза.

Ночью на севере, в центре Абайскойобласти ожидается гроза. Днем на севере, юге, в центре области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее утром и днем ожидается гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке, северо-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ночью ожидается гроза.

Днем севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе области ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза, град. Ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью ожидается гроза.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее в "Казгидромете" представили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 22 июля 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.