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Палящая жара, шквал и град: в Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение

Палящая жара, шквал и град: в Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 01:11 Фото: pixabay
В Алматы, Шымкенте и 17 областях Казахстана на 7 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казигдромет".

Ночью на востоке Улытауской области ожидается гроза. Днем на востоке области временами сильный дождь, гроза, шквал. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. По области сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается гроза. В центре, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Ночью и утром туман.

На востоке Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе, юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, град. На севере, западе, юге области гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, западе, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза.

Днем на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. 07-08 июля днем на большей части области сохраняется сильная жара 37-42 градусов. В Актау днем сохраняется сильная жара 38-40 градусов.

Ночью на востоке, юге Костанайской области ожидается гроза, днем на большей части области гроза, на севере области град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. В Атырау днем ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара до 37-39 градусов.

Утром и днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный временами порывы 15-20 м/с.

В Алматы утром и днем ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15 м/с.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На большей части области гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза.

Днем на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На северо-западе, севере, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 18 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на западе области сохраняется сильная жара 36 градусов.

Ночью на севере Жамбылской области ожидается гроза, днем на западе, севере, юге в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Таразе днем ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. 

В Кызылординской области ожидается ветер северный днем в центре области 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре Абайской области ожидается временами сильный дождь, гроза. Днем гроза, на западе, севере, в центре области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее днем ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на воскресенье, 7 июля 2024 года. Подробнее можно узнать здесь

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