Ливень, град и ветер прогнозируют на большей части Казахстана 7 июля

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на воскресенье, 7 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, в центре, на востоке страны – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на севере, в центре, востоке в ночные и утренние часы – туман". РГП "Казгидромет"

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, на западе Актюбинской области сохранится сильная жара.

В Мангистауской, на западе, востоке, в центре Атырауской, на северо-западе, юге Западно-Казахстанской, на юге, западе Алматинской, на севере, востоке Жетысуской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Улытауской, на севере, востоке Жетысуской, на юге Костанайской, на юге Карагандинской, на юго-востоке Атырауской, на западе Мангистауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.