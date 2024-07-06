Центральный стадион погрузился во тьму во время матча "Кайсара" против "Жениса"
Фото: pixabay
6 июля в Кызылорде на центральном стадионе имени Гани Муратбаева отключили электричество во время футбольного матча, передает корреспондент Zakon.kz.
Игра началась в 20:00. Шла 74 минута Кубка Лиги РК.
Играли кызылординский ФК "Кайсар" и астанинский ФК "Женис". Как завершится игра, неизвестно.
Возмущенные болельщики сейчас в ожидании, когда дадут свет и продолжится игра.
Ранее сообщалось, что жильцы двух многоэтажек в Уральске два дня сидели без электричества.
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