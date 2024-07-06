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Центральный стадион погрузился во тьму во время матча "Кайсара" против "Жениса"

мяч, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 22:57 Фото: pixabay
6 июля в Кызылорде на центральном стадионе имени Гани Муратбаева отключили электричество во время футбольного матча, передает корреспондент Zakon.kz.

Игра началась в 20:00. Шла 74 минута Кубка Лиги РК.


Играли кызылординский ФК "Кайсар" и астанинский ФК "Женис". Как завершится игра, неизвестно.

Возмущенные болельщики сейчас в ожидании, когда дадут свет и продолжится игра.

Ранее сообщалось, что жильцы двух многоэтажек в Уральске два дня сидели без электричества

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