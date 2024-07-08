Казахстан обещает компенсировать перевыполненные объемы нефти до сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление опубликовали 8 июля 2024 года в пресс-службе Министерства энергетики РК:

"По итогам решения 37-й министерской встречи ОПЕК+ Казахстан подготовил подробный план компенсации, согласно которому постепенно компенсирует перевыполненные в первом полугодии объемы до сентября 2025 года".

В ведомстве добавили, что Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами – участницами организации.

Ранее Казахстан продлил свои принятые добровольные обязательства до конца 2025 года. При этом в марте 2024 года наша страна превысила обязательства по добыче нефти на 131 тыс. баррелей в сутки.