Токаев подписал Закон РК "О теплоэнергетике"
В пресс-службе президента привели основные моменты документа.
Документ впервые регулирует в виде самостоятельного закона общественные отношения, возникающие в процессе производства, передачи, реализации и потребления тепловой энергии для качественного функционирования и развития систем теплоснабжения.
Законом модернизирована система регулирования теплоэнергетической отрасли путем внедрения новых и усиления существующих инструментов для обеспечения ее качественного и бесперебойного функционирования.
Определены цели, задачи, принципы государственного регулирования в области теплоэнергетики.
Внедрены инструменты планирования развития и оценки состояния теплоэнергетической отрасли для обеспечения последовательного и эффективного ее развития. В частности, Министерством энергетики будут утверждены ключевые и целевые показатели теплоэнергетики по регионам, секторам производства, транспортировки, реализации, потребления тепловой энергии, разработанные отраслевыми госорганами.
Структурирована система теплоснабжения, регламентированы права и обязанности субъектов теплоснабжения и потребителей их услуг.
Системы теплоснабжения в зависимости от их мощности и подключенной нагрузки потребителей подразделены на централизованную, местную и индивидуальную системы теплоснабжения.
Обновлены механизмы тарифного регулирования, поддержки энергосбережения, использования возобновляемых источников энергии в теплоэнергетике для повышения инвестиционной привлекательности сектора.
Установлены требования по обеспечению надежности и безопасности теплоснабжения, условия проведения ремонтных работ и вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, а также усилены требования по обеспечению готовности к отопительному сезону.