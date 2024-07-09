Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Режим "авария" объявили в двух областях Казахстана

Режим авария, запад Казахстана, Атырау, Мангистау, отключение света, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 17:39 Фото: рixabay
Массовое отключение света произошло на Западе Казахстана из-за дефицита электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным акимата Атырау, 9 июля 2024 года в 09:52 по местному времени системный оператор ДРДЦ ФЗМЭС АО "KEGOC" в Атырауской и Мангистауской областях объявил режим "авария".

"9 июля в 11:05 час. действием противоаварийной автоматики (С.А.О.Н.) отключился ряд присоединений 110/35 кВ в сетях "Атырау Жарык". Причиной тому стал сложившийся дефицит генерируемой мощности в Атырауской и Мангистауской областях. Также для недопущения развития технологического нарушения в Атырауской энергосистеме по команде ДРДЦ вводятся дополнительные ограничения электроснабжения потребителям, осуществляющим предпринимательскую деятельность, согласно утвержденному графику ввода ограничения в сетях АО "Атырау Жарык", – говорится в сообщении.

Под ограничение электроснабжения из-за срабатывания автоматики оказались следующие районы Атырауской области: Махамбетский, Кызылкогинский, а также часть левобережья Атырау.

В 15:33 все ограничения полностью сняли.D

Весной 2024 года председатель правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов сообщил, что с осени ожидается дефицит электроэнергии.

Читайте также

Бурый медведь, водопой в парке Алтын-Эмель
Бурый медведь "засветился" на водопое в парке "Алтын-Эмель"
Финансовая пирамида, Талдвкорган, организаторы, приговор
Более 200 млн тенге принесли 155 казахстанцев в финпирамиду Qnet в Талдыкоргане
Приговор в силе: Кайрат Нуртас продолжит отбывать срок
Приговор в силе: Кайрат Нуртас продолжит отбывать срок
Ирина Капитанова
Атырау Атырауская область Мангистау Мангистауская область 2024 год Электроэнергия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
курс валют
Доллар по 482 тенге: курсы иностранных валют в обменниках Казахстана
Южная Корея
Более 6500 работников Samsung вышли на забастовку
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: