Режим "авария" объявили в двух областях Казахстана

Массовое отключение света произошло на Западе Казахстана из-за дефицита электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным акимата Атырау, 9 июля 2024 года в 09:52 по местному времени системный оператор ДРДЦ ФЗМЭС АО "KEGOC" в Атырауской и Мангистауской областях объявил режим "авария".

"9 июля в 11:05 час. действием противоаварийной автоматики (С.А.О.Н.) отключился ряд присоединений 110/35 кВ в сетях "Атырау Жарык". Причиной тому стал сложившийся дефицит генерируемой мощности в Атырауской и Мангистауской областях. Также для недопущения развития технологического нарушения в Атырауской энергосистеме по команде ДРДЦ вводятся дополнительные ограничения электроснабжения потребителям, осуществляющим предпринимательскую деятельность, согласно утвержденному графику ввода ограничения в сетях АО "Атырау Жарык", – говорится в сообщении.

Под ограничение электроснабжения из-за срабатывания автоматики оказались следующие районы Атырауской области: Махамбетский, Кызылкогинский, а также часть левобережья Атырау.

В 15:33 все ограничения полностью сняли.D

Весной 2024 года председатель правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов сообщил, что с осени ожидается дефицит электроэнергии.