В Казахстане уже в эту осень ожидается дефицит электроэнергии

Председатель правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов на брифинге по итогам коллегии Минэнерго 5 марта озвучил прогнозируемый уровень дефицита электроэнергии в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Наби Айтжанов сообщил, что потребление электроэнергии Казахстаном за 2023 год составило 115,06 млрд кВтч и увеличилось на 1,9% в сравнении с 2022 годом.

"При этом, выработка электроэнергии осталась на уровне 2022 года и составила 112,82 млрд кВтч. Максимум потребления в прошлом году был зафиксирован 13 декабря и составил 16 626 МВт, это выше максимума 2022 года на 167 МВт. Генерация при этом составила 15 107 МВт, что ниже показателя 2022 года на 96 МВт. Таким образом, при росте нагрузки в 2023 году наблюдается снижение генерации электрических станций Казахстана. При данных показателях потребления и генерации дефицит электрической мощности составил 1 519 МВт, который покрывался внеплановыми перетоками из Российской Федерации", – сообщил спикер.

Он добавил, что прогнозный баланс электрической мощности на 2024-2030 годы складывается со значительным дефицитом электрической мощности до 6,2 ГВт к 2030 году.

"Прогнозный баланс электрической энергии на 2024-2030 годы аналогично складывается с дефицитом до 13,5 млрд кВтч к 2030 году при реализации планов развития инвестиционных проектов. Для покрытия прогнозного дефицита с Министерством энергетики утверждена перспективная схема размещения электрических мощностей и план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года", – добавил глава KEGOC.

При этом прогнозные балансы на предстоящий осенне-зимний период показывают дефициты как по электрической энергии, так и по мощности в течение всего ОЗП с октября 2024 года по март 2025 года.

"При прогнозируемой максимальной электрической нагрузке в 17,4 ГВт, и генерации станций 16,4 ГВт, дефицит составит порядка 1,025 ГВт, который может быть покрыт в основном путем импорта из Российской Федерации, либо ограничением потребителей Казахстана. Согласно текущей динамике роста потребления электроэнергии, в предстоящий осенне-зимний период, максимум нагрузки Южной зоны может составить более 4500 МВт. Для обеспечения полного покрытия потребностей потребителей южного региона и недопущения ввода ограничений, необходима работа Жамбылской ГРЭС в 5-ти блочном режиме", – резюмировал Наби Айтжанов.

5 марта глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщил, что за 2023 год потребление на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа выросло на 400 тыс. тонн, или на 28%, по сравнению с 2022 годом и составило 2,2 млн тонн.