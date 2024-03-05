Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане уже в эту осень ожидается дефицит электроэнергии

В Казахстане уже в эту осень ожидается дефицит электроэнергии, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 18:54 Фото: pixabay
Председатель правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов на брифинге по итогам коллегии Минэнерго 5 марта озвучил прогнозируемый уровень дефицита электроэнергии в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Наби Айтжанов сообщил, что потребление электроэнергии Казахстаном за 2023 год составило 115,06 млрд кВтч и увеличилось на 1,9% в сравнении с 2022 годом.

"При этом, выработка электроэнергии осталась на уровне 2022 года и составила 112,82 млрд кВтч. Максимум потребления в прошлом году был зафиксирован 13 декабря и составил 16 626 МВт, это выше максимума 2022 года на 167 МВт.  Генерация при этом составила 15 107 МВт, что ниже показателя 2022 года на 96 МВт. Таким образом, при росте нагрузки в 2023 году наблюдается снижение генерации электрических станций Казахстана. При данных показателях потребления и генерации дефицит электрической мощности составил 1 519 МВт, который покрывался внеплановыми перетоками из Российской Федерации", – сообщил спикер.

Он добавил, что прогнозный баланс электрической мощности на 2024-2030 годы складывается со значительным дефицитом электрической мощности до 6,2 ГВт к 2030 году.

"Прогнозный баланс электрической энергии на 2024-2030 годы аналогично складывается с дефицитом до 13,5 млрд кВтч к 2030 году при реализации планов развития инвестиционных проектов. Для покрытия прогнозного дефицита с Министерством энергетики утверждена перспективная схема размещения электрических мощностей и план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года", – добавил глава KEGOC.

При этом прогнозные балансы на предстоящий осенне-зимний период показывают дефициты как по электрической энергии, так и по мощности в течение всего ОЗП с октября 2024 года по март 2025 года.

"При прогнозируемой максимальной электрической нагрузке в 17,4 ГВт, и генерации станций 16,4 ГВт, дефицит составит порядка 1,025 ГВт, который может быть покрыт в основном путем импорта из Российской Федерации, либо ограничением потребителей Казахстана. Согласно текущей динамике роста потребления электроэнергии, в предстоящий осенне-зимний период, максимум нагрузки Южной зоны может составить более 4500 МВт. Для обеспечения полного покрытия потребностей потребителей южного региона и недопущения ввода ограничений, необходима работа Жамбылской ГРЭС в 5-ти блочном режиме", – резюмировал Наби Айтжанов.

5 марта глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщил, что за 2023 год потребление на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа выросло на 400 тыс. тонн, или на 28%, по сравнению с 2022 годом и составило 2,2 млн тонн.

Читайте также

Аватар, Барбигеймер и возвращение All Davay: как прошел Red Bull Jump&Freeze
Аватар, Барбигеймер и возвращение All Davay: как прошел Red Bull Jump&Freeze
Новые камеры на дорогах Алматы, система оповещения при землетрясениях и рост цен на газ – итоги 5 марта
Новые камеры на дорогах Алматы, система оповещения при землетрясениях и рост цен на газ – итоги 5 марта
Астана, туризм, путешествие
В столичном океанариуме "Ailand" открылась новая экспозиция "Коралловые острова"
Мадина Мамырханова
Россия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений
Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
безопасно ли ночевать алматинцам дома
Землетрясение в Алматы: безопасно ли горожанам ночевать в своих домах
Землетрясение в Алматы: за помощью обратились 102 человека
Землетрясение в Алматы: поступило 156 сообщений о повреждениях зданий
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: