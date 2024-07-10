937 человек "проживали" в однокомнатной квартире в Астане

В Астане осудили владельца "резиновой" квартиры, где было зарегистрировано порядка 1000 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 июля 2024 года рассказали в городской прокуратуре.

"Прокуратурой столицы в рамках проверки соблюдения требований миграционного законодательства установлено, что в однокомнатной квартире общей площадью 35,7 кв. м было зарегистрировано 937 человек. По факту организации незаконной миграции зарегистрировано уголовное дело. Государственным обвинителем-прокурором доказана вина осужденного в организации незаконной миграции путем предоставления жилого помещения. Приговором суда владелец "резиновой" квартиры осужден по ч. 1 ст. 394 УК РК", – говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

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О том, что в Астане в одной квартире было зарегистрировано 937 человек, включая иностранцев, хотя там проживала только одна семья, стало известно 23 мая 2024 года. По словам прокуроров, в целом, они выявили 22 тыс. иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам и в так называемых "резиновых" квартирах.