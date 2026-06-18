Почти 1000 человек "проживали" в однокомнатной квартире в Алматы: чем все закончилось
Фото: Zakon.kz
Сотрудниками прокуратуры Алматы пресечена незаконная регистрация граждан. Выяснилось, что владелец однокомнатной квартиры прописал у себя почти 1000 человек, сообщает Zakon.kz.
Подробности сегодня, 18 июня 2026 года, раскрыли в пресс-службе прокуратуры южной столицы:
"По результатам проверки установлен факт незаконной миграции, организованной владельцем квартиры, проживающим в Наурызбайском районе, путем регистрации 990 лиц за вознаграждение в однокомнатной квартире, без фактического их проживания".
Отмечается, что по данному факту было зарегистрировано уголовное дело по ст. 394 ("Организация незаконной миграции") УК РК.
"Судом вынесен обвинительный приговор в отношении владельца "резиновой квартиры", назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год".Пресс-служба прокуратуры Алматы
В феврале 2026 года полиция Алматы с предупреждением обратилась к владельцам "резиновых квартир".
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