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Общество

Почти 1000 человек "проживали" в однокомнатной квартире в Алматы: чем все закончилось

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 11:50 Фото: Zakon.kz
Сотрудниками прокуратуры Алматы пресечена незаконная регистрация граждан. Выяснилось, что владелец однокомнатной квартиры прописал у себя почти 1000 человек, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 18 июня 2026 года, раскрыли в пресс-службе прокуратуры южной столицы:

"По результатам проверки установлен факт незаконной миграции, организованной владельцем квартиры, проживающим в Наурызбайском районе, путем регистрации 990 лиц за вознаграждение в однокомнатной квартире, без фактического их проживания".

Отмечается, что по данному факту было зарегистрировано уголовное дело по ст. 394 ("Организация незаконной миграции") УК РК.

"Судом вынесен обвинительный приговор в отношении владельца "резиновой квартиры", назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год".Пресс-служба прокуратуры Алматы

В феврале 2026 года полиция Алматы с предупреждением обратилась к владельцам "резиновых квартир".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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