Почти 1000 человек "проживали" в однокомнатной квартире в Алматы: чем все закончилось

Сотрудниками прокуратуры Алматы пресечена незаконная регистрация граждан. Выяснилось, что владелец однокомнатной квартиры прописал у себя почти 1000 человек, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 18 июня 2026 года, раскрыли в пресс-службе прокуратуры южной столицы:

"По результатам проверки установлен факт незаконной миграции, организованной владельцем квартиры, проживающим в Наурызбайском районе, путем регистрации 990 лиц за вознаграждение в однокомнатной квартире, без фактического их проживания".

Отмечается, что по данному факту было зарегистрировано уголовное дело по ст. 394 ("Организация незаконной миграции") УК РК.

"Судом вынесен обвинительный приговор в отношении владельца "резиновой квартиры", назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год". Пресс-служба прокуратуры Алматы

В феврале 2026 года полиция Алматы с предупреждением обратилась к владельцам "резиновых квартир".