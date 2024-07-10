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Олимпиада-2024: Токаев вручил флаг членам сборной Казахстана

Олимпиада-2024: Токаев вручил флаг членам сборной Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 12:33 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил Государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх. Об этом 10 июля 2024 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

На встрече со спортсменами национальной сборной Касым-Жомарт Токаев отметил, что игры в Париже – это долгожданное событие, к которому будет приковано внимание всего мира. По его словам, на этот турнир, где за первенство будут состязаться лучшие из лучших, отправляются наши сильнейшие юноши и девушки. Как подчеркнул президент, защита чести страны – ответственная и почетная обязанность.

"Мы возлагаем на вас большие надежды и будем всем народом болеть за вас. Отечественная спортивная школа всегда пользовалась высоким авторитетом. Наши спортсмены непременно возвращались на Родину с наградами. Уверен, вы с честью продолжите этот славный путь, а ваши достижения станут победой всего Казахстана. Взмывающее в вышину небесно-голубое знамя, несомненно, поднимает дух всего нашего народа", – сказал глава государства.
Президент вручил флаг членам сборной Казахстана, участвующим в Олимпиаде, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 12:33

Фото: akorda.kz

Как отметил президент, для наших спортсменов создаются все необходимые условия.

"В городах и селах возводятся спортивные площадки. Только в прошлом году было открыто около 70 спортивных центров. В этом году будет возведено еще около 200 объектов. Как вы знаете, в структуре Национального олимпийского комитета произошли изменения. Создан Штаб по подготовке к Олимпийским играм. В страну приглашены опытные специалисты, среди которых и известный спортсмен Геннадий Головкин. Результат будет только тогда, когда каждый станет настоящим мастером своего дела. Наш народ с особым уважением относится к спортсменам", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства обратил внимание на то, что заслуги наших соотечественников, оставивших неизгладимый след в истории спорта, удостаиваются самой высокой оценки.

"Ярким подтверждением этому служит то, что имена Балуана Шолака, Кажымукана Мунайтпасова, Жаксылыка Ушкемпирова, Александра Винокурова, Бекзата Саттарханова, Ольги Рыпаковой присвоены лучшим спортивным объектам. Не сомневаюсь, что и вы сможете достичь высочайших достижений. Подрастающее поколение равняется на вас. Это большая честь", – сказал президент Казахстана.
Президент вручил флаг членам сборной Казахстана, участвующим в Олимпиаде, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 12:33

Фото: akorda.kz

Как было отмечено в выступлении, наша страна неизменно привержена политике мира и сотрудничества

"На прошлой неделе в Астане успешно прошел саммит ШОС. Главной целью этого представительного мероприятия было укрепление диалога, дружбы и доверия между странами и народами. И такие приоритеты разделяет весь спортивный мир, поскольку, по сути, любое спортивное состязание – это прежде всего проявление солидарности, высоких устремлений и единства людей. Ценности, которые несут Олимпийские игры, выходят далеко за рамки просто спортивных достижений. Олимпийские игры выступают ярким олицетворением равенства, взаимного уважения и честной конкуренции как отдельных спортсменов, так и целых государств", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что на спортсменов возлагается ответственная миссия достойно представить нашу страну, и пожелал им успехов.

"Все вы приложили невероятные усилия, чтобы завоевать путевки на эту Олимпиаду. Убежден, вы покажете свою лучшую форму и добьетесь хороших результатов. Вас будет поддерживать весь Казахстан. Конечно, стать чемпионом непросто. Народная мудрость гласит: "Тот, кто хранит честь, достигнет любой цели". Уверен, вы вернетесь победителями", – сказал глава государства.

Государственный флаг Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев вручил капитану национальной сборной Асланбеку Шымбергенову.

Президент вручил флаг членам сборной Казахстана, участвующим в Олимпиаде, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 12:33

Фото: akorda.kz

Основная часть сборной Казахстана приняла участие во встрече в режиме видеосвязи из Олимпийского центра "Акбулак" в Алматинской области, где спортсмены проводят завершающие тренировочные сборы перед играми в Париже.

9 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта РК Ермека Маржикпаева, который рассказал, что на главный турнир четырехлетия национальная сборная страны получила 92 лицензии по 25 видам спорта: честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов. Глава государства отметил, что Олимпийские игры накладывают на спортсменов большую ответственность, и подчеркнул, что сборная Казахстана должна стать примером культуры, стойкости и профессионализма.

Чуть ранее, 28 июня, в Министерстве туризма и спорта РК озвучили сумму, потраченную на подготовку и участие казахстанской сборной в летних Олимпийских играх в Париже. Также в ведомстве рассказали, кто из отечественных спортсменов может завоевать медали на ОИ.

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