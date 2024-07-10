Грозы, град и жара до 40°С: в Алматы и 12 областях объявлено штормовое предупреждение

Специалисты "Казгидромета" предупредили жителей нескольких областей страны о резкой смене погоды. В Алматы и 12 областях Казахстана на 11 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

В горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, на юге, в горных районах области порывы 17-22 м/с.



"В связи с прогнозом сильных дождей в период 11-14 июля 2024 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий в Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления". РГП Казгидромет

Синоптики добавили, что в горной местности при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

В Алматы ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15 м/с. Ночью и утром в Конаеве – гроза, ветер северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.

В Улытауской области днем на западе области ожидается гроза.

Ночью и утром на юге, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.



Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на западный, на севере, в центре области до 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара до +38°C.



На юге, в горных районах Жетысуской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, на севере области порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с.



В Атырауской области ожидается ветер северный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара до +36°C.



Ночью на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, днем на большей части области гроза. Днем на севере, востоке области – град, шквал. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, днем на юге, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе, юге, юго-востоке, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер северный, днем порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на южный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара до +40°C. В Кызылорде днем ожидается сильная жара +40°C.

На юге Костанайской области ожидается гроза, днем – град. Днем на юге области ожидается сильная жара +35°C.



11-12 июля ночью в горных районах, днем на юге, востоке, западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. 11-12 июля ветер северо-восточный, на северо-востоке, юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 11 июля днем ожидаются гроза, град, шквал. 11 июля ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. РГП "Казгидромет"

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем в горах порывы 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 11 по 13 июля 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.