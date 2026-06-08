#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
485.95
565.74
6.83
События

"Настоящий апокалипсис": центр Актобе затопило из-за мощного ливня

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 21:10 Фото: unsplash
Почти годовая норма осадков выпала 8 июня 2026 года в Актобе. Люди переходят дороги по щиколотку в воде, а машины буквально "плывут" по улицам. Мощный ливень идет чуть больше часа, но этого времени вполне хватило, чтобы городские магистрали превратились в бурные реки, передает Zakon.kz.

Как пишет газета "Диапазон", в Актобе затопило дворы и дороги: люди идут по щиколотку в воде, а машины с трудом пробираются через огромные лужи. Местные жители массово делятся кадрами последствий непогоды в соцсетях.

Особенно сложная ситуация сложилась на центральной улице в районе остановки "Нурдаулет". Пройти там сейчас невозможно – пешеходный переход полностью ушел под воду, а огромные лужи нельзя ни обойти, ни перепрыгнуть, говорят местные жители.

"Арыки по улице Ерназарова переполнены, где-то затор, вода не уходит. Вся вода ушла во дворы. Настоящий апокалипсис. Ливневки уже не справляются, даже там, где они есть. Воды очень много. Понятно, что осадков выпало огромное количество, но такие дожди уже порядком всем надоели. Ехала в Алтын Орду по проспекту Санкибай батыра – там особых проблем нет, видимо, ливневки новые или хорошо прочищены, проехать можно. По проспекту Мангелик Ел ситуация тоже нормальная. А вот в центре города, особенно в районе проспекта Абулхаир хана – там настоящий ужас! Что творится у остановки у Нурдаулета – настоящее море!", – рассказала местная жительница, Лейла.

В акимате сообщили, что за последние три недели в Актобе выпала практически годовая норма осадков, что стало серьезной нагрузкой на ливневую систему города.

Коммунальные службы ведут откачку воды, много техники встретилось в центре города. Однако справиться с последствиями ливня непросто – объем выпавших осадков слишком велик.

"В настоящее время на улицах города работают 110 ассенизаторских машин, 5 насосных станций и мотопомпы. В первую очередь проводится откачка воды с улично-дорожной сети. Откачку воды во дворах многоквартирных домов должны организовывать председатели КСК и ОСИ совместно с жителями. Для слива дождевой воды определены 30 специальных мест. По данным "Казгидромета", проливные дожди в регионе сохранятся до конца текущей недели", – сообщили в пресс-службе акимата города Актобе.

Ранее стало известно, что вынесен приговор виновнику паводков-2024 в одном из районов Актюбинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Затопило подземный переход – последствия мощного ливня устраняют в Алматы
22:43, 10 июля 2024
Затопило подземный переход – последствия мощного ливня устраняют в Алматы
В Семее не справляются с последствиями ливня
21:12, 08 июля 2024
Последствия сильного ливня устраняют в Семее
последствия ливня
14:50, 09 июня 2024
Сильный ливень затопил улицы Анкары
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топурия высказался о разнице в габаритах перед возможным боем с Махачевым
02:52, 09 июня 2026
Топурия высказался о разнице в габаритах перед возможным боем с Махачевым
Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
02:22, 09 июня 2026
Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
Сборная Нидерландов вырвала победу в матче с Узбекистаном в компенсированное время
01:52, 09 июня 2026
Сборная Нидерландов вырвала победу в матче с Узбекистаном в компенсированное время
Серена Уильямс объяснила выбор напарницы для возвращения на корт
01:19, 09 июня 2026
Серена Уильямс объяснила выбор напарницы для возвращения на корт
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: