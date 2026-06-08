"Настоящий апокалипсис": центр Актобе затопило из-за мощного ливня

Почти годовая норма осадков выпала 8 июня 2026 года в Актобе. Люди переходят дороги по щиколотку в воде, а машины буквально "плывут" по улицам. Мощный ливень идет чуть больше часа, но этого времени вполне хватило, чтобы городские магистрали превратились в бурные реки, передает Zakon.kz.

Как пишет газета "Диапазон", в Актобе затопило дворы и дороги: люди идут по щиколотку в воде, а машины с трудом пробираются через огромные лужи. Местные жители массово делятся кадрами последствий непогоды в соцсетях.

Особенно сложная ситуация сложилась на центральной улице в районе остановки "Нурдаулет". Пройти там сейчас невозможно – пешеходный переход полностью ушел под воду, а огромные лужи нельзя ни обойти, ни перепрыгнуть, говорят местные жители.

"Арыки по улице Ерназарова переполнены, где-то затор, вода не уходит. Вся вода ушла во дворы. Настоящий апокалипсис. Ливневки уже не справляются, даже там, где они есть. Воды очень много. Понятно, что осадков выпало огромное количество, но такие дожди уже порядком всем надоели. Ехала в Алтын Орду по проспекту Санкибай батыра – там особых проблем нет, видимо, ливневки новые или хорошо прочищены, проехать можно. По проспекту Мангелик Ел ситуация тоже нормальная. А вот в центре города, особенно в районе проспекта Абулхаир хана – там настоящий ужас! Что творится у остановки у Нурдаулета – настоящее море!", – рассказала местная жительница, Лейла.

В акимате сообщили, что за последние три недели в Актобе выпала практически годовая норма осадков, что стало серьезной нагрузкой на ливневую систему города.

Коммунальные службы ведут откачку воды, много техники встретилось в центре города. Однако справиться с последствиями ливня непросто – объем выпавших осадков слишком велик.

"В настоящее время на улицах города работают 110 ассенизаторских машин, 5 насосных станций и мотопомпы. В первую очередь проводится откачка воды с улично-дорожной сети. Откачку воды во дворах многоквартирных домов должны организовывать председатели КСК и ОСИ совместно с жителями. Для слива дождевой воды определены 30 специальных мест. По данным "Казгидромета", проливные дожди в регионе сохранятся до конца текущей недели", – сообщили в пресс-службе акимата города Актобе.

Ранее стало известно, что вынесен приговор виновнику паводков-2024 в одном из районов Актюбинской области.