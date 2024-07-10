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В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием

В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 16:29 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 10 июля 2024 года, Департамент полиции Алматы обратился к жителям и гостям южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Их предупредили об ограничениях на дорогах из-за важного мероприятия.

"Департамент полиции города Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения на период работы Межправительственной комиссии 11-12 июля... На некоторых участках возможны корректировки в дорожном движении".Пресс-служба ДП Алматы

Полиция южной столицы призвала граждан "с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения".

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С подобными ограничениями жители и гости Алматы сталкиваются не в первый раз. С 30 мая по 6 июня 2024 года в южной столице прошел ряд международных мероприятий, из-за которых тоже частично ограничивали движение на дорогах мегаполиса.

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