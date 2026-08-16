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События

Подполковник провернул аферу с фиктивным браком ради 50 млн тенге: суд вынес приговор

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 22:34 Фото: pexels
Военный суд Актюбинского гарнизона приговорил подполковника Пограничной службы к тюремному сроку за аферу с жилищными выплатами на 50 млн тенге. Чтобы получить деньги от государства, мужчина оформил фиктивный брак с матерью четверых детей, пообещав ей 3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 16 августа 2026 года газета "Диапазон", 45-летний старший оперуполномоченный погранотряда Мангистауской области Алмат К. оказался на скамье подсудимых за аферу с жилищными выплатами. По версии следствия, офицер фиктивно женился на матери четверых детей, пообещав ей 3 миллиона тенге.

Для реализации схемы военный и его новая супруга предварительно развелись со своими партнерами. Затем подполковник нотариально заверил метрики детей женщины и подал документы в жилищную комиссию погранслужбы для "искусственного увеличения состава семьи". В результате на его счет перечислили 50 миллионов тенге положенных выплат.

"Алмат К. оформил договор купли-продажи квартиры, принадлежавшей брату уже бывшей супруги, и на счет "продавца" поступила сумма 50 млн 503 тысячи. В тот же день эти деньги обналичили, а потом снова перевели на счет военнослужащего, но уже в другом банке. Из этих денег 3 млн он передал матери четверых детей, которая согласилась выйти за него замуж", – говорится в сообщении.

Ну и после всей этой аферы Алмат К. расторг фиктивный брак. История на этом не закончилась, военный стал фигурантом уголовного дела. Судили его в военном суде Актюбинского гарнизона.

Обвиняемый в мошенничестве вину не признал, уверял, что с мамой четверых детей познакомился в чате, переписывались, она жаловалась ему на семейные проблемы, он ее поддерживал. В результате переписки они якобы сблизились.

"Обвиняемый уверял, что брак был настоящим, отношения были взаимные, а вместе молодожены не жили, потому что ждали, когда дети закончат школу. Он также заявил, что единовременные жилищные выплаты получил по закону. А что касается быстрого развода со второй супругой, объяснил, что разрыв случился, когда она узнала о беременности его предыдущей жены. После развода он снова женился на первой жене", – отмечается в публикации.

Суд критически отнесся к его показаниям. Мама четверых детей в суде сказала, что близких отношений с обвиняемым не было, вместе не жили, брак был фиктивный, а оформить его уговаривали обвиняемый и его жена. Она думала, что это нужно им для получения пенсионных накоплений.

А о том, что обвиняемый получил 50 млн тенге, она узнала уже на следствии, и сама потом написала заявление на него. Она подтвердила, что получила 3 млн тенге "в благодарность за помощь" и потратила их на выплату долгов и кредитов.

Военный суд установил, что брак был фиктивным, а значит, было совершено мошенничество. Обвиняемого суд приговорил к 6 годам лишения свободы, его обязали возместить ущерб государству. И еще по приговору суда его лишат звания подполковника. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что хитрая казахстанка вошла в доверие к подруге детства и выманила 3 млн тенге.

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Канат Болысбек
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