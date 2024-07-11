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Законодательство РК

Новые назначения произошли в ДП Алматинской области

Новые назначения произошли в ДП Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 12:03 Фото: Instagram/baurzhan__alenov, Instagram/talgar_police
В Департаменте полиции Алматинской области назначили новых начальников управлений. Об этом 11 июля 2024 года рассказал начальник областного ДП Бауржан Аленов, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что по согласованию с Министерством внутренних дел РК и своим приказом представил на должность начальников управлений областного департамента:

  • Начальником Управления по противодействию наркопреступности назначен подполковник полиции Ардак Кайсаров.
  • Начальником Управления по противодействию экстремизму назначен подполковник полиции Улан Байтаков.
  • Начальником Управления миграционной службы назначен полковник полиции Рустем Джарыкбасов.
"Каждый из них имеет значительные достижения в служебной деятельности, большой опыт и обладает необходимыми профессиональными и личными качествами, присущими компетентному руководителю", – написал Бауржан Аленов в Instagram.

24 июня 2024 года Касым-Жомарт Токаев назначил нового главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Казахстана.

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