Новые назначения произошли в ДП Алматинской области

Фото: Instagram/baurzhan__alenov, Instagram/talgar_police

В Департаменте полиции Алматинской области назначили новых начальников управлений. Об этом 11 июля 2024 года рассказал начальник областного ДП Бауржан Аленов, сообщает Zakon.kz.

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