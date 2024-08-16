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Трое детей на одном мопеде: беспредел на дорогах Алматинской области попал на видео

Велодорожка, мопедист, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 14:36 Фото: Zakon.kz
Несовершеннолетние на мопедах устроили произвол в Алматинской области. Об очередном нарушении правил дорожного движения (ПДД) рассказал начальник регионального Департамента полиции (ДП) Бауржан Аленов, сообщает Zakon.kz.

Глава ДП также разместил видео, на кадрах которого отчетливо видно, как трое несовершеннолетних сели на мопед и гоняли по дорогам с другими мопедистами. Развлечения подростков закончились вызовом родителей к участковому.

В подписи к публикации Аленова сказано, что несовершеннолетние устроили гонки 15 августа в селе Каргалы Жамбылского района.

"Все правонарушители установлены сотрудниками районной полиции. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родители правонарушителей привлечены к ответственности согласно действующему законодательству".Бауржан Аленов

В заключении отмечено, что все мопеды водворены на спецстоянку.

Утром 16 августа 2024 года в Алматы произошло столкновение двух машин. ДТП зафиксировали на пересечении улиц Сумбиле и Диханкол. За рулем одного из автомобилей находился несовершеннолетний.

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