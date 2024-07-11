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Зачем акимат Экибастуза выделяет более 10 млн тенге на мониторинг соцсетей

Зачем акимат Экибастуза выделил 10 млн тенге на мониторинг соцсетей, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 17:29 Фото: pexels
Акимат Экибастуза объявил тендер на услуги информационного мониторинга соцсетей, сообщает Zakon.kz.

В техспецификации к лоту указано, что поставщик должен будет собирать и анализировать данные в социальных сетях и с других площадок.

"Мониторинг и анализ ситуации в казахстанском сегменте социальных сетей ВКонтакте и Instagram, а также на других онлайн-площадках (не менее 200 единиц, по согласованию с заказчиком). Выявление источников (сообществ и групп), оказывающих влияние на казахстанских пользователей", – говорится в документе.

В работе должны использоваться анкетные данные пользователей, указанные ими при регистрации в соцсетях и находящиеся в открытом доступе.

В акимате Экибастуза объяснили свои намерения целью оградить молодежь от влияния деструктивной идеологии.

"Проведено заседание Антитеррористической комиссии города Экибастуза с участием представителей местных исполнительных органов, правоохранительных органов и уполномоченной организации в сфере религии, где был рассмотрен вопрос возможного распространения идеологии деструктивного религиозного толка. По итогам заседания были выработаны рекомендации по усилению аналитической и информационной работ в информационном пространстве, в частности в социальных сетях", – сообщили в акимате.

По данным городских властей, основное распространение деструктивной идеологии осуществляется через различные интернет-ресурсы, при этом основной упор делается на социальные сети.

"С учетом рекомендаций комиссии принято решение о выделении средств в размере 10 млн тенге на приобретение услуг способом открытого конкурса по мониторингу и анализу социальных сетей и онлайн-площадок", – объяснили в акимате.

Там добавили, что выделенные средства не связаны с имиджевой работой, а предназначены для принятия мер по предотвращению распространения идеологии деструктивных религиозных течений.

Ранее мы рассказывали о том, какие негативные последствия могут быть для человека, часто "сидящего" в соцсетях.

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