Бектенов проверил, как в Алматы исполняют поручения Токаева

11 июля 2024 года премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Алматы ознакомился с ходом работ по созданию условий для обучения школьников и студентов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе главы правительства уточнили, что в рамках исполнения поставленной Касым-Жомартом Токаевым задачи по решению вопроса дефицита ученических мест в Казахстане реализуется Национальный проект "Комфортная школа". Для подготовки квалифицированных кадров проводится модернизация высших учебных заведений.

Олжас Бектенов посетил школу-гимназию №97, построенную в рамках этого проекта. Здание возвели на месте бывшего аварийного образовательного учреждения.

Фото: primeminister.kz

Первая школа, построенная в рамках Национального проекта, будет введена в эксплуатацию уже к началу нового учебного года.

На сегодня готовность объекта составляет 95%, ведутся отделочные работы и благоустройство территории. Обучаться в школе будут 945 учеников. Для детей с особыми образовательными потребностями создана инклюзивная среда. За счет внедрения современных технологий с учетом потребностей всех учащихся повышается качество образования, улучшается материально-техническая база для развития творческого потенциала.

Всего в рамках нацпроекта "Комфортная школа" в стране будет введено свыше 700 тыс. дополнительных ученических мест.

Главе правительства доложили, что строительство здания школы осуществлено раньше нормативного срока. Для этого был организован двухсменный график строительно-монтажных работ. За все время на постоянной основе в процессе были задействованы в среднем 250 человек. На сегодняшний день основные работы завершены, идет оснащение технологическим оборудованием.

Олжас Бектенов подчеркнул важность контроля за качеством строительства.

Фото: primeminister.kz

"Проблема перегруженности школ в Алматы стоит особо остро, поэтому завершение строительства раньше нормативного срока приветствуется. При этом первый приоритет – это качество. Инфраструктура для детей должна отвечать всем требованиям безопасности, быть технологически оснащенной и позволять нашим детям получать знания в благоприятных комфортных условиях". Олжас Бектенов

Кроме того, в ходе посещения Международной образовательной корпорации глава правительства акцентировал внимание на сотрудничестве с реальными предприятиями. Обсуждены меры взаимодействия с молодыми научными кругами и возможности применения результатов их трудов в важных для города и страны сферах.

Международная образовательная корпорация (МОК) представляет собой единый учебно-научно-производственный комплекс, по программам которого в настоящее время обучаются свыше 14 тыс. молодых людей.

В состав корпорации входят вузы КазГАСА и КАУ, колледж КазГАСА и Almaty Digital College, а также две школы – КазГАСА и КАУ.

Корпорация ведет сотрудничество более чем с 250 отечественными и международными компаниями-работодателями, которые активно участвуют в проектах по открытию учебных центров, оснащению и брендированию учебных аудиторий. Это позволяет выпускникам при трудоустройстве уже обладать необходимыми на предприятии навыками.

Здесь также были осмотрены результаты полной реконструкции главного учебного корпуса. Премьер-министру доложено о запуске новой современной Школы КазГАСА на 480 мест, а также о планах по строительству общежития на 345 койко-мест со сроком ввода в эксплуатацию в 2025 году (всего до конца 2025 года запланировано создание 12 тыс. койко-мест, а до конца 2030 года – еще 20 тыс.).

Также были посещены лаборатории по исследованию сейсмических воздействий, городских исследований, дизайна. Глава правительства акцентировал внимание на необходимости переформатирования работы Высшей научно-технической комиссии с акцентом на поддержку и финансирование прикладных проектов, нацеленных на решение реальных задач бизнеса и имеющих задел для коммерциализации.

На 2024-2026 годы разработано 181 научно-техническое задание по программно-целевому финансированию исследований и разработок. В ближайшие 2 года из республиканского бюджета будет выделено 18 млрд тенге на гранты для молодых ученых. Кроме того, даны поручения по совершенствованию программ подготовки кадров для повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

Фото: primeminister.kz

Ранее Бектенов посетил ряд предприятий на территории индустриальной зоны, на примере которых ознакомился с темпами привлечения инвестиций и локализации производства. В завершении мероприятия он заявил: "Мы должны стать мощной автомобильной державой".