Государству вернули хоккейный клуб "Сарыарка", оцененный в 900 млн тенге

Сотрудники прокуратуры Карагандинской области вернули государству незаконно приобретенные активы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 июля 2024 года рассказали в пресс-службе надзорного органа.

"Органами прокуратуры возвращены государству 37 незаконно выданных земельных участков, а также хоккейный клуб "Сарыарка", оцененный в 900 млн тенге. Сейчас прокуроры проверяют законность приватизации государственного имущества", – говорится в сообщении.

В областной прокуратуре заверили, что в целях восстановления экономических интересов государства по всем незаконно приобретенным и приватизированным объектам государственной собственности будут приняты меры прокурорского надзора и реагирования.

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Напомним, 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Основными задачами являются выявление и возврат государству незаконно приобретенных активов, а также установление причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и незаконному выводу активов.