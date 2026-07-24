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События

Казахстан и Узбекистан подписали коммерческие документы на сумму свыше 80 млрд тенге

премьер-министр РУз Абдулла Арипов, премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 18:41 Фото: primeminister.kz
В Актау состоялось первое заседание Совета глав регионов Казахстана и Узбекистана. В нем приняли участие премьер-министры двух стран Олжас Бектенов и Абдулла Арипов. Об этом 24 июля 2026 года рассказали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что новый механизм межрегионального взаимодействия был создан по совместному решению лидеров двух стран Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева.

Олжас Бектенов в своем выступлении отметил, что Казахстан под руководством президента Касым-Жомарта Токаева вступил в новый этап своего развития. Реализация новой Конституции создает прочную институциональную основу для укрепления национальной экономики, повышения инвестиционной привлекательности и создания максимально благоприятных условий для бизнеса, расширения международного сотрудничества.

премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 18:41

Фото: primeminister.kz

"Мы придаем особое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с братским Узбекистаном. Создание Совета руководителей регионов стало закономерным продолжением интенсивного диалога между главами наших государств и открыло новые возможности для углубления межрегионального взаимодействия. Укрепление прямых связей между регионами играет важную роль в дальнейшем расширении торгово-инвестиционного сотрудничества", – отметил Олжас Бектенов.

Глава правительства Казахстана уверен, что деятельность совета внесет весомый вклад в достижение поставленной главами двух государств цели по увеличению объема взаимной торговли до 10 млрд долларов.

"Символично, что наша встреча проходит в Актау – жемчужине Каспийского моря и важнейшем транспортно-логистическом хабе нашего региона. Казахстан для Узбекистана – не только близкий сосед, но и надежный стратегический партнер и союзник. Межрегиональное партнерство стало одним из приоритетных направлений нашего взаимодействия, и именно поэтому наши уважаемые Президенты приняли решение о создании Совета глав регионов. Уверен, что прямые контакты на региональном уровне станут мощным импульсом для дальнейшего укрепления узбекско-казахских отношений", – подчеркнул Абдулла Арипов.
премьер-министр РУз Абдулла Арипов, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 18:41

Фото: primeminister.kz

Мангистауская, Актюбинская, Кызылординская и Туркестанская области Казахстана граничат входящим в состав Узбекистана Каракалпакстаном, а также Джизакской, Навоийской, Сырдарьинской и Ташкентской областями. Общая протяженность государственной границы составляет около 2,3 тыс. км.

Олжас Бектенов отметил важность полноценного запуска Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" и его наполнения взаимовыгодными и конкурентоспособными проектами.

премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 18:41

Фото: primeminister.kz

Для дальнейшего расширения торгово-инвестиционного сотрудничества отмечена необходимость развития современной транспортно-логистической инфраструктуры. Страны обладают значительным потенциалом благодаря своему расположению на пересечении стратегически важных евразийских маршрутов. Отдельно подчеркнута роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, сопряженного с направлениями Север – Юг и Трансафганским коридором. По итогам прошлого года объем перевалки грузов через морские порты Актау и Курык составил 8 млн тонн. В первом полугодии текущего года объем контейнерных перевозок через порты Республики Казахстан увеличился на 5% и превысил 50 тыс. ДФЭ.

Также отмечен потенциал развития туристического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, в том числе подчеркнут растущий интерес граждан двух стран к посещению историко-культурных центров.

На пленарном заседании с докладами также выступили акимы Мангистауской и Туркестанской областей Нурдаулет Килыбай и Нуралхан Кушеров, заместитель акима города Шымкента Арман Сабитов, а также хокимы Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областей – Улугбек Мустафоев, Эркинжон Турдимов, Зойир Мирзаев. В мероприятии также приняли участие более 300 предпринимателей двух стран.

"По итогам Совета подписан ряд меморандумов между регионами Казахстана и Узбекистана, а также коммерческие документы на общую сумму свыше 80 млрд тенге. Новые договоренности должны способствовать укреплению побратимских и приграничных связей, реализации совместных проектов и устойчивому экономическому развитию Центральной Азии".Пресс-служба правительства РК

24 июля 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского узбекского народа. Президент Казахстана отметил, что под мудрым руководством Шавката Мирзиёева Узбекистан уверенно движется вперед по пути комплексных реформ, демонстрируя впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии и повышении своего международного авторитета.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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