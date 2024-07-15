Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Объявленного в международный розыск подозреваемого вернули в Казахстан

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 10:12 Фото: pexels
Подозреваемого в совершении покушения на убийство экстрадировали из Грузии в Казахстан. Об этом 15 июля 2024 года стало известно Zakon.kz из сообщения Генеральной прокуратуры.

Согласно информации ведомства, мужчину разыскивали за разбой, совершенный в августе 2022 года в Темиртау.

Тогда, как уточнили в Генпрокуратуре, злоумышленник, имея непогашенную судимость, совершил новое преступление: нанес своей знакомой несколько ударов ножом в живот, грудь и подбородок.

К счастью, женщину удалось спасти.

"После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В октябре 2023 года он был задержан в Грузии".Пресс-служба Генеральной прокуратуры

По запросу Генпрокуратуры Казахстана грузинская сторона приняла решение об его экстрадиции на Родину.

Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе Астаны. Ему грозит от восьми до 15 лет.

5 июля 2024 года из Армении была экстрадирована казахстанка для привлечения к уголовной ответственности за руководство финансовой пирамидой. Подозреваемая водворена в следственный изолятор Актау.

Читайте также

Казахстан
Павел Дуров восхитился природой и амбициями Казахстана
Солнце
Сильная жара сохранится в трех областях Казахстана 15 июля
эко-акция
Экологическая акция прошла в Кызылординской области
Анастасия Московчук
Астана Генеральная прокуратура РК Грузия Казахстан 2024 год Розыск Экстрадиция Экстрадиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солнце
Сильная жара сохранится в трех областях Казахстана 15 июля
Казахстан, уровень цен, рейтинг
Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов
О чем написала Мелания Трамп после покушения на мужа
О чем написала Мелания Трамп после покушения на мужа
доллары
Доллар сдает позиции: курсы валют в обменниках мегаполисов на 14 июля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: