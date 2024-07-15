Объявленного в международный розыск подозреваемого вернули в Казахстан

Подозреваемого в совершении покушения на убийство экстрадировали из Грузии в Казахстан. Об этом 15 июля 2024 года стало известно Zakon.kz из сообщения Генеральной прокуратуры.

Согласно информации ведомства, мужчину разыскивали за разбой, совершенный в августе 2022 года в Темиртау.

Тогда, как уточнили в Генпрокуратуре, злоумышленник, имея непогашенную судимость, совершил новое преступление: нанес своей знакомой несколько ударов ножом в живот, грудь и подбородок.

К счастью, женщину удалось спасти.

"После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В октябре 2023 года он был задержан в Грузии". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

По запросу Генпрокуратуры Казахстана грузинская сторона приняла решение об его экстрадиции на Родину.

Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе Астаны. Ему грозит от восьми до 15 лет.

5 июля 2024 года из Армении была экстрадирована казахстанка для привлечения к уголовной ответственности за руководство финансовой пирамидой. Подозреваемая водворена в следственный изолятор Актау.