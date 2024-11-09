Швеция выдала казахстанца, объявленного в международный розыск

Из Швеции экстрадирован подозреваемый в растрате чужого имущества в особо крупном размере. Об этом 9 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за растрату чужого имущества в особо крупном размере экстрадирован из Королевства Швеция сегодня сотрудниками Генпрокуратуры, Интерпола МВД РК и при содействии посольства РК в Стокгольме.

"Он подозревается в том, что в 2015-2020 годы, работая в торговом центре в Шымкенте, совершил растрату вверенных ему денежных средств на сумму около 57 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск. В феврале текущего года он был задержан на территории Швеции. По запросу Генеральной прокуратуры РК подозреваемый экстрадирован в Казахстан и в настоящее время водворен в следственный изолятор Астаны". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В надзорном органе отметили, что за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

"Несмотря на отсутствие договора о выдаче с Королевством Швеция, экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между Генеральной прокуратурой Казахстана и Министерством юстиции Швеции... В прошлом году шведской стороной Казахстану были выданы два разыскиваемых лица, которые в настоящее время осуждены к различным видам наказания", – подчеркнули в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

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29 октября 2024 года стало известно, что Генеральная прокуратура Казахстана из Кыргызстана экстрадировала подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.