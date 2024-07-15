Антикор: В отношении сотрудников акимата зарегистрировано 203 преступления

В Агентстве Казахстана по противодействию коррупции 15 июля 2024 года рассказали о работе, проводимой в регионах, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что региональные руководители играют ключевую роль в жизни городов и районов, определяют благосостояние жителей, а также распределение бюджетных средств.

"Именно они являются представителями государственной власти на местах и любые корыстные проявления с их стороны формируют оценку населения о состоянии коррупции в стране. В связи с чем Антикоррупционной службой особое внимание уделяется противодействию коррупции среди местных исполнительных органов. В текущем году в отношении сотрудников акимата зарегистрировано 203 преступления, по которым изобличено 144 лица". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Антикоррупционной службой по Алматы завершено расследование в отношении заместителя руководителя управления культуры.

"Она подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, хищении бюджетных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В результате ее преступных действий государству причинен материальный ущерб на сумму свыше 125 млн тенге. Подозреваемая предана суду". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Антикоррупционной службой по Кызылординской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя областного управления предпринимательства и промышленности.

"Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконных указаний представителям бизнеса о необходимости оплаты учебы сына и предоставления дизельного топлива. Кроме того, чиновник подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности путем ограничения прав предприятий региона на получение положенного объема сжиженного газа. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время дело направлено прокурору". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Также Антикор в очередной раз обратился к гражданам, которые столкнулись с коррупцией. Их призвали сообщать об этом и присылать фото/видео в Telegram-бот @antikorkz_bot или по номеру "1424".

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Ранее в Агентстве Казахстана по противодействию коррупции отчитались о результатах работы по пресечению системной коррупции и организованных преступных групп (ОПГ).