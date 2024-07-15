Брата экс-акима Шымкента арестовали на пять суток

На днях Казнет потряс скандал с братом экс-акима Шымкента. Видео, как Марат Айтенов жестоким образом выселяет экс-супругу с детьми из дома, активно обсуждали все: от комментаторов до чиновников. Чем закончились семейные разбирательства, рассказали Zakon.kz в суде.

Согласно данным за 15 июля 2024 года, в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям (СМАП) Астаны рассмотрено дело в отношении правонарушителя по части 1 статьи 73 КоАП.

По обстоятельствам дела, правонарушитель в доме в ходе семейного скандала грубо выражался в адрес своей бывшей супруги, унижая ее честь и достоинство. Тем самым он проявил к ней неуважение, нарушил спокойствие других людей.

Примечательно, что в ходе судебного заседания правонарушитель вину свою не признал.

"Он пояснил, что бывшая супруга отказалась по его просьбе отдать детей, держала их за руку. Он стал тянуть ее, сидевшую на полу, за ноги, чтобы отобрать детей. Отметил, что нецензурной бранью не выражался, ее не бил", – говорится в сообщении суда.

По словам потерпевшей, бывший супруг, незаконно находясь при ее выселении, напал на нее, причинил ей телесные повреждения.

Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются протоколом об административном правонарушении, видеозаписью, пояснениями потерпевшей.

"Санкция части 1 статьи 73 КоАП предусматривает предупреждение либо административный арест на пять суток. С учетом приведенных выше обстоятельств, а также степени и характера совершенного деяния, отрицательно влияющего на общественность и посягающего на права личности, правонарушитель признан виновным. Ему назначено взыскание – арест на пять суток". Пресс-служба СМАП Астаны

Постановление не вступило в законную силу.

Дана Атешова, экс-супруга Марата Айтенова, который является братом экс-акима Шымкента, 12 июля выступила с громким заявлением. Она сообщила, что ее пытались выселить из дома бывший муж и его доверенные лица. Выселение, уточнила она, происходило с применением насилия.

Позже в полиции Астаны прокомментировали инцидент. В ведомстве подчеркнули, что в отношении бывшего супруга возбуждено административное производство, а по факту применения физической силы начато досудебное расследование.

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Касательно действий сотрудников полиции также проводится служебная проверка.