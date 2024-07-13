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Избил и выселил: в полиции прокомментировали скандал с братом экс-акима Шымкента

выселение , фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 18:43 Фото: Фото: скриншот видео
В полиции Астаны проводят расследования после инцидента с выселением Даны Атешовой и ее троих детей из дома. Женщина обвинила бывшего супруга, который является братом экс-акима Шымкента, в насилии и побоях, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Астаны пояснили, что в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые были свидетелями выселения, проведут служебную проверку.

"При исполнении судебного решения о выселении из жилого помещения частными судебными исполнителями произошел инцидент между бывшими супругами. По факту применения физической силы в отношении бывшего супруга А. начато досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – рассказали в ДП столицы.

Видеозапись того, как из дома выносили окровавленных детей, а саму Атешову, по ее словам, буквально вытаскивали за волосы, она опубликовала на своей странице в Instagram 12 июля 2024 года. Кадры вызвали большой резонанс у казахстанцев.

Процесс выселения, по словам женщины, происходил с побоями и применением насилия. При этом она отметила, что уже неоднократно жаловалась на своего бывшего мужа Марата Айтенова.

"Айтенов лично меня выселял, выталкивал и бил. Полиция и толпа частных судебных исполнителей смотрела", – подписала кадры Атешова.

Женщина также записала обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о помощи. Она утверждает, что вместе с детьми терпит насилие от бывшего мужа уже четыре года.

На ситуацию отреагировала уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева. Она пояснила, что уже связалась с прокуратурой. По ее словам, сейчас исполнительские действия приостановлены.

"С мамой на связи. Также в Генпрокуратуру направлено обращение по проведению исчерпывающих мер по пресечению давления, травли или запугивания в отношении несовершеннолетних и всестороннего рассмотрения указанных фактов", – написала Закиева в Instagram.

Мурат Айтенов занимал пост акима Шымкента с 21 января 2020 года по 5 сентября 2023 года. Атешова утверждает, что ее бывший супруг – его брат.

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