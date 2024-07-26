Не избивал и не таскал за волосы: брат экс-акима Шымкента выступил в суде

В суде Астаны проходит рассмотрение по делу Марата Айтенова, брата экс-акима Шымкента. Его обвиняют в избиении экс-супруги Даны Атешовой при попытке выселения из дома вместе с детьми, сообщает Zakon.kz.

Председательствующий судья Канат Тобагалиулы озвучил протокол дела.

"12 июля 2024 года около 16:00 Айкенов, находясь в Астане, зная, что дом был ранее продан, понимая, что бывшая супруга не освобождает данный дом, несмотря на то, что есть решение суда, зная, что производится выселение, придя туда, умышлено применил в отношении Даны Атешовой насильственные действия: хватал за руки, выкручивая руки, повалил на пол, вытащил из дома, схватив двумя руками, применил насильственные действия. Согласно заключению, имеются телесные повреждения на шее, теле, на верхней и нижней части рук и ног в виде гематом. Таким образом, Айтенов совершил уголовный проступок, предусмотренный ч. 1 ст. 109-1 УК РК", – сказал он.

Марат Айтенов рассказал о подробностях того дня. Он сообщил, что признает вину и раскаивается в случившемся. Но тут же добавил, что не причинял умышленного вреда здоровью бывшей супруге.



"Я Атешову Дану не избивал, за волосы не таскал и насилия в ее отношении не совершал, было обстоятельство, что грозила опасность моим детям. А был там, чтобы исполнить свой отцовский долг. Я ее держал за руки и за ноги держал, это верно, подложил руки под голову, чтобы не ударилась головой. Я ее не таскал за волосы, я ее вывел на улицу и когда она падала, схватил за руку, и положил руку под голову. А что таскал за волосы, это неправда", – заявил в свою очередь Марат Айтенов.

По его словам, он в тот день явился в тот дом по требования судоисполнителя, чтобы он увел детей в безопасное место, так как идет процедура принудительного выселения.

"Я сказал, пойдемте, есть жилье, предлагал не устраивать скандал, а спокойно все решить. Я не имел намерений причинить ей вред, я просто хотел защитить детей и ее саму. Там были судоисполнители, она при них наносила мне удары, хлестала, дубасила, чтобы скрыть это все от глаз судоисполнителей, вывел на улицу. Она падала, и там были камни, она могла разбить голову, и я положил руки под голову. Я это делал все, чтобы ее не привлекли за сопротивление. Ведь она сама не понимала. Я сказал: "Есть жилье, я сказал, что окажу заботу". Как я могу ей разрешить жить там, распоряжаться чужим имуществом? Зная, что дом продан, и что есть решение суда о выселении, Дана Атешова не хотела освобождать жилье", – добавил он.

Видео, как Марат Айтенов жестоким образом выселяет экс-супругу с детьми из дома, активно обсуждали все: от комментаторов до чиновников. Позже он был арестован на пять суток.

Позже в полиции Астаны прокомментировали инцидент. В ведомстве подчеркнули, что в отношении бывшего супруга возбуждено административное производство, а по факту применения физической силы начато досудебное расследование.

15 июля 2024 года в пресс-службе Департамента полиции Астаны Марат Айтенов написал заявление на экс-супругу Дану Атешову.