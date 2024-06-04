Кто будет рассматривать петицию против утильсбора в Казахстане
Состав рабочей группы, которая рассмотрит петицию по утильсбору, утвержден министерством в соответствии с п. 2 ст. 90-5 АППК РК.
"В рабочую группы вошли депутаты Парламента РК, вице-министры промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, финансов, сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, культуры и информации РК, заместитель министра иностранных дел, представители других заинтересованных госорганов".Пресс-служба МПС РК
Кроме того, в состав включен инициатор петиции, а также представители ряда общественных объединений, экспертного сообщества и промышленного сектора.
"О деятельности рабочей группы пресс-служба министерства будет сообщать на официальном сайте и Telegram-канале t.me/minpromstroykz", – добавили в пресс-службе МПС РК.
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Напомним, в Казахстане была создана петиция за отмену утильсбора, которая набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения. 24 мая 2024 года министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев высказался об отмене утильсбора.