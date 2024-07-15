Слушания по рассмотрению петиции об отмене утильсбора проходят в Алматы

В Алматы проходят общественные слушания по рассмотрению петиции об отмене утилизационного сбора в Казахстане.

Финальная встреча по итогам пяти выездных заседаний рабочей группы проходит с участием депутатов, представителей общественности и СМИ.

Председатель рабочей группы депутат Мажилиса Парламента РК Олжас Куспеков отметил, что все скептические высказывания об уровне локализации и деятельности автомобильных производств в Казахстане, отраженные в петиции, на его взгляд, не нашли своего подтверждения.

"Посетив все заводы, могу сказать следующее: были в Костанае, были в других городах, видели хороший уровень локализации. Исходя из стратегических планов предприятий "Астана моторс", Allur, хорошие планы, они движутся вперед", – отметил глава рабочей группы.

Депутат предложил пересмотреть действующие правила по реализации принципа РОП в Казахстане, которые вызывают критику и недопонимание в обществе.

"Во-первых, мы должны разделить утилизацию от производства. Утилизация – это вопрос экологических требований. Сейчас в рамках рассмотрения данной петиции мы сталкиваемся с тем, что Министерство промышленности с производителями, с промышленными предприятиями разъясняют, для чего нужна утилизация. Это совсем другой вопрос, связанный с экологией, поэтому необходимо его разделить как понятийно, так и в практическом применении", – отметил Куспеков.

На взгляд председателя рабочей группы по рассмотрению петиции, механизм возврата средств утилизационной платы автопроизводителям также должен быть пересмотрен.

"Вопросы выплаты отечественными производителями утильсбора, который потом им возвращается, это такой механизм, который состоялся, он вызывает кассовые проблемы у автопроизводителей. Также я, как депутат, вижу коррупционный риск, потому что автопроизводителям необходимо возвращать данные выплаты, и им каждый раз надо обращаться в госорганы. О системе утилизации, да, есть вопросы. Необходимо улучшать утилизацию и переработку твердых бытовых отходов. Да, авторы петиции говорили, что несмотря на существование утилизационных сборов, у нас есть переполненные мусорные полигоны, которые загрязняют экологию. Фонд должен открыто и прозрачно показывать свою работу, и, думаю, в ближайшее время ознакомить население с результатами деятельности перерабатывающих заводов", – отметил депутат Мажилиса.

Фото: Zakon.kz

Депутат также отметил, что есть вопросы по техрегламенту. Каким образом в стране появляются автомобили, которые не соответствуют техрегламенту?

"Это создает определенную аварийность и повышает смертность на дорогах. Эти вопросы требуют скорейшего решения. Думаю, мы совместно с Мажилисом и правительством в ближайшее время будем их рассматривать. В случае необходимости надо по опыту развитых стран разрабатывать закон об автомобильном производстве", – подытожил Олжас Куспеков.