Жомарт Алиев: Утильсбор направлен на решение экологических проблем

15 июля в ходе общественных слушаний по петиции по вопросам утильсбора в Алматы выступил вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев, передает Zakon.kz.

По словам спикера, на предыдущем заседании рабочей группы в Костанае со стороны инициаторов петиции прозвучала фраза: "Зачем нам нужны эти многомиллиардные экологические проекты и почему мы должны за счет утильсбора решать проблемы ТБО?"

"Поэтому сегодня я бы хотел достучаться до каждого из инициаторов петиции, а также всех неравнодушных граждан нашей страны, что экологические проблемы касаются каждого из нас и именно утильсбор направлен на решение данных проблем. У каждого из вас есть дети, семья, близкие, кому вы, наверняка, желаете здоровья. А здоровье сегодня напрямую зависит от экологической ситуации в том или ином регионе". Жомарт Алиев

Так, по данным, приведенным вице-министром, в 2023 году из 4,1 млн тонн собранных отходов 3,1 млн тонн были захоронены на полигонах. Накопление твердых бытовых отходов в современном мегаполисе достигает 300 кг на человека в год, а ежегодное увеличение отходов на душу населения составляет 6%, что в три раза превышает скорость роста населения. Свалки бытовых отходов представляют серьезную опасность, так как существенно влияют на все компоненты окружающей среды – атмосферный воздух, почву и грунтовые воды.

Вдобавок 20% населения Казахстана не охвачены централизованным сбором отходов, а в стране ежегодно образуется 5,5 тыс. стихийных свалок.

Вместе с тем, отметил представитель Минэкологии, Конституцией установлено, что государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека.

"РОП – это, в первую очередь, экологический механизм, позволяющий в том числе и совершенствовать сферу переработки и утилизации отходов. Так, благодаря принципу РОП в Казахстане, начиная с 2016 года, доля переработки ТБО увеличилась с 2 до 24% – за счет внедрения раздельного сбора в регионах, приобретения контейнеров, развития инфраструктуры по переработке отходов, пропаганды и повышения экологической культуры среди населения", – сказал Жомарт Алиев.

По итогам совместной работы министерства, акиматов, АО "Жасыл даму" и АО "ФРП" отобраны 94 проекта на сумму 232,2 млрд тенге. При рассмотрении проектов особое внимание было уделено анализу текущей ситуации с коммунальными отходами в регионах и эффективности с точки зрения системного решения имеющихся проблем, подчеркнул спикер.

"Хотелось бы отметить, что отмена утильсбора повлечет за собой затягивание решения экологических проблем, которые опосредованно влияют на наше с вами здоровье", – резюмировал Жомарт Алиев.

Ранее директор департамента интеграции и международного сотрудничества МПС РК Адилбек Бектибаев рассказал, что был проведен анализ по каждому требованию и доводу, приведенным в петиции.