Аскар Жамбакин ушел с поста вице-министра цифрового развития
Фото: gov.kz
Вице-министр цифрового развития Аскар Жамбакин подал заявление об увольнении, сообщает Zakon.kz.
Об этом 15 июля 2024 года рассказала пресс-служба правительства.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Жамбакин Аскар Серикович освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности согласно поданному заявлению", – говорится в публикации.
Он занимал эту должность с ноября 2020 года.
Ранее сообщалось о том, что у Министерства цифрового развития изменился ряд функций.
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