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Аскар Жамбакин ушел с поста вице-министра цифрового развития

Аскар Жамбакин ушел с поста вице-министра цифрового развития, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 13:37 Фото: gov.kz
Вице-министр цифрового развития Аскар Жамбакин подал заявление об увольнении, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 июля 2024 года рассказала пресс-служба правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Жамбакин Аскар Серикович освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности согласно поданному заявлению", – говорится в публикации.

Он занимал эту должность с ноября 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что у Министерства цифрового развития изменился ряд функций.

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