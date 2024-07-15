Аскар Жамбакин ушел с поста вице-министра цифрового развития

Вице-министр цифрового развития Аскар Жамбакин подал заявление об увольнении, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 июля 2024 года рассказала пресс-служба правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Жамбакин Аскар Серикович освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности согласно поданному заявлению", – говорится в публикации.

Он занимал эту должность с ноября 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что у Министерства цифрового развития изменился ряд функций.