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Уникальный артефакт эпохи бронзы нашли в Павлодарской области

Уникальный артефакт эпохи бронзы нашли в Павлодарской области , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 19:42 Фото: Zakon.kz
Редкие артефакты ученые и студенты Марғұлан университета обнаружили во время экспедиции на археологическом комплексе Коктас 2 вблизи села Акшиман Майского района Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказало 15 июля Министерство науки и высшего образования Казахстана, среди находок самой ценной оказался наконечник копья из бронзы. Его нашел студент второго курса ОП "История" Асылбек Еламан. 

"Это уникальная находка для Павлодарского региона. Наконечник копья датируется серединой XIII-VIII вв. до н. э. и относится к саргаринско-алексеевской культуре", – рассказал археолог, научный сотрудник центра археологических исследований Аскар Абильдин. 


Также отмечается, что на археологическом комплексе Коктас в Майском районе исследовательские работы ведутся второй год.

"В этом году здесь обнаружены уникальные здания, возраст которых составляет 3,5 тыс. лет, шахты, где добывалась и перерабатывалась медная руда. В этой местности расположено более 20 курганов, некоторые относятся к сакскому периоду. В ходе исследований захоронений обнаружено большое количество человеческих останков, животных, фрагменты кухонной утвари из керамики, наконечники стрел из бронзы. Теперь найденные артефакты проходят необходимую лабораторную обработку", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что останки древнего судна нашли ученые у побережья Израиля. Возраст находки более чем 3300 лет. Корабль перевозил сотни кувшинов, которые использовались в качестве емкостей для транспортировки масла, вина и других сельскохозяйственных продуктов. 

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