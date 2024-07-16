Азамат Амрин: Предоставление налоговых льгот отечественным производителям – нормальная мировая практика

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 15 июля выступил на публичных слушаниях по петиции касательно утильсбора. По его словам, высокая стоимость автомобилей и сельхозтехники не сильно влияют на рост инфляции, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Амрин в ходе своего выступления, индекс потребительских цен в Казахстане формируется исходя из 508 наименований товаров. И у каждого есть свой вклад, своя доля влияния.

Фото: Zakon.kz

"По итогам прошлого года вклад в приобретение автомобиля составил 0,026% в структуре этого показателя. Если брать итоги прошлого года, то инфляция составила 9,8%, доля этого показателя – 0,3%. Поэтому это еще один довод после того, что сейчас коллега сказал (вице-министр сельского хозяйства. – Прим. авт.) по вкладу в инфляцию, и в том числе на продукты питания", – заявил он.

Также спикер ответил на тезис авторов петиции по недополученным за восемь лет сотням миллиардов налогов и таможенных сборов.

"Предоставление налоговых льгот – это нормальная практика, она соответствует и в целом экономической политике, и международному опыту. В первую очередь это то, что льготы даются в начале пути, то есть когда производство только собираются делать. И вот те льготы, которые были, как раз в 2016 году и были предоставлены. Но производства еще нет. И если не будет льгот, то и производства, соответственно, не будет. Вот те потери, которые есть – это условные потери. Прямые – это когда поступают налоги в бюджет и предоставляется освобождение. А когда условные льготы, то есть предоставление льгот, появляется само производство. Поскольку производство появляется, начинают генерироваться доходы, соответственно, поступают налоги, которых не было в свое время. И поэтому в таких случаях при анализе всегда надо сравнивать ноль, то есть не было производства", – отметил вице-министр.

По его словам, весь автопром и производство сельхозтехники заплатили более 170 млрд тенге налогов.

"Это тот результат, который в бюджете отразился от производства. Теперь хотелось бы сказать об эффективности тех мер, которые были предоставлены. Начиная с 2017 по 2023 год, доля машиностроительной отрасли в экономике страны увеличилась с 1,2 до 2,4%. То есть в два раза. В обрабатывающем секторе именно с 10,6 до 19,5%. Стоимостный объем производства в отрасли вырос в 4,3 раза, до 4,3 трлн тенге, из которых на сектор автомобилестроения приходится более 1,9 трлн тенге. Поэтому здесь важно отметить, что именно автомобилестроение показывает кратный рост объема производства транспортных средств", – подчеркнул он.

Азамат Амрин также озвучил статистику: только за 2023 год было произведено 148 тыс. единиц транспортных средств.

"Теперь, также было сегодня озвучено, что именно автопром и сельхозмашиностроение обеспечивает более 18 тыс. постоянных рабочих мест. Именно отечественные производители автомобилей, сельхозтехники, комбайнов занимают более 70% доли рынка и доли продаж в Казахстане. При этом мы сейчас как государство обязываем производителей переходить на более сложный уровень сборки автомобилей. То есть, тоже сегодня было озвучено, что к 2027 году мы увеличиваем долю производства автомобилей мелкоузловым способом до 50%", – добавил спикер.

Вице-министр также уточнил, что на каждом предприятии за счет производителей внедряется эффективная система подготовки кадров.

Фото: Zakon.kz

"И это те мультипликативные эффекты от государственной поддержки как раз для производителей. Стоит отметить международный опыт. Если даже брать корейский автопром, прямым толчком к масштабному развитию национального автопрома страны являлось прямое вмешательство правительства. В 1974 году правительство Южной Кореи максимально подняло тарифы на ввозные автотранспортные средства, импорт практически был невозможен. И в то же время освободило от пошлин компоненты для производства в стране. Причем компоненты завозились. Это обусловлено тем, что сама машиностроительная отрасль дает большой мультипликативный рост и создание рабочих мест. При этом сегодня в Корее 50 лет уже как автопром развит, но даже на сегодняшний день меры государственной поддержки существуют", – резюмировал он.

Амрин добавил, что имеющиеся сейчас меры государственной поддержки нужны для развития отрасли.

Петицию спикер не поддержал.

Общественные слушания по рассмотрению петиции об отмене утильсбора прошли в Алматы 15 июля.