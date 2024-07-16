Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аэропорт Алматы вновь работает в штатном режиме

аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 21:41 Фото: скриншот видео
Пресс-служба международного аэропорта Алматы заявила, что последствия затопления устранены, сообщает Zakon.kz.

 Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме


Ранее сообщалось, что новый терминал аэропорта затопило в Алматы. Из-за проливного дождя в аэропорту частично забилась система ливневой канализации со стороны перрона.

Читайте также

вручение ключей
Представители АНК продолжают оказывать помощь жителям пострадавших от паводков регионов
начало строительство электростанции
КМГ и Eni приступили к строительству гибридной электростанции в Жанаозене
открытие предприятия
В Жамбылской области запустили новый промышленный комплекс
Елена Беляева
Алматы Аэропорт Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: