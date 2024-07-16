Аэропорт Алматы вновь работает в штатном режиме

Пресс-служба международного аэропорта Алматы заявила, что последствия затопления устранены, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме





Ранее сообщалось, что новый терминал аэропорта затопило в Алматы. Из-за проливного дождя в аэропорту частично забилась система ливневой канализации со стороны перрона.