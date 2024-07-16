Новый терминал аэропорта затопило в Алматы
Фото: скриншот видео
Из-за проливного дождя в аэропорту Алматы частично забилась система ливневой канализации со стороны перрона, сообщает Zakon.kz.
Между старым и новым терминалом из-за перепада высот начала скапливаться вода, которая буквально залила зал прилета международных рейсов.
"Все необходимые службы аэропорта привлечены для устранения данной проблемы. В данный момент техническими службами проводятся работы по очистке ливневой канализации. В зоне вылета международных рейсов обслуживание рейсов производится в штатном режиме. Принимаются все необходимые меры по своевременному обслуживанию прилетающих рейсов", – рассказали в пресс-службе аэропорта.
Как уточняется, все последствия затопления будут устранены в ближайшее время.
Также представители аэропорта извинились перед пассажирами за предоставленные неудобства.
Ранее сообщалось, что мощный ливень 10 июля прошел в Алматы. В городском акимате сообщили, что затоплен подземный переход около ТРЦ "Есентай-Молл".
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