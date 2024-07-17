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Главного по экологии в ВКО задержали по подозрению в получении взятки

Задержан и.о. главы Департамента экологии по ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 12:33 Фото: Instagram/shqoecodep
Сотрудники Антикоррупционной службы задержали временно исполняющего обязанности руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Мамая Бутабаева, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация о том, что его взяли с поличным при получении взятки в размере 10 млн тенге из оговоренных 180 млн тенге.

В Антикоре подтвердили информацию о задержании.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан временно и.о. руководителя Департамента экологии по ВКО. Расследование продолжается", – сообщили в ведомстве.

Детали дела предоставят позже.

10 июля 2024 года сообщалось о задержании начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области.

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