Главного по экологии в ВКО задержали по подозрению в получении взятки

Сотрудники Антикоррупционной службы задержали временно исполняющего обязанности руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Мамая Бутабаева, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация о том, что его взяли с поличным при получении взятки в размере 10 млн тенге из оговоренных 180 млн тенге.

В Антикоре подтвердили информацию о задержании.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан временно и.о. руководителя Департамента экологии по ВКО. Расследование продолжается", – сообщили в ведомстве.

Детали дела предоставят позже.

10 июля 2024 года сообщалось о задержании начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области.