Главного по экологии в ВКО задержали по подозрению в получении взятки
Фото: Instagram/shqoecodep
Сотрудники Антикоррупционной службы задержали временно исполняющего обязанности руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Мамая Бутабаева, сообщает Zakon.kz.
В соцсетях появилась информация о том, что его взяли с поличным при получении взятки в размере 10 млн тенге из оговоренных 180 млн тенге.
В Антикоре подтвердили информацию о задержании.
"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан временно и.о. руководителя Департамента экологии по ВКО. Расследование продолжается", – сообщили в ведомстве.
Детали дела предоставят позже.
10 июля 2024 года сообщалось о задержании начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области.
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