Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Из Казахстана выдворили шесть тысяч иностранцев

Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 12:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана подвели итоги первого полугодия 2024 года. Специалисты подробно рассказали о миграционном контроле в стране за этот период, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, за нарушение миграционного режима к административной ответственности привлечено более 47 тысяч иностранцев, что в два раза больше аналогичного периода 2023 года.

"Шесть тысяч иностранцев выдворены за пределы страны. Им закрыт въезд на пять лет. Превентивно сокращены сроки пребывания 6,5 тысячи иностранцев, обеспечен их выезд".Пресс-служба МВД РК

Также отмечено, что две тысячи работодателей оштрафованы за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

"Среди постоянно проживающих иностранцев выявлено две тысячи нарушителей, которым аннулированы виды на жительство", – добавили в ведомстве.

В июле 2024 года на портале трудовых ресурсов республики (hr.enbek.kz) запущен функционал заключения электронных трудовых договоров с трудовым иммигрантом. В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что функционал позволит казахстанцам принять на работу трудовых иммигрантов из ближнего зарубежья, заключив с ними трудовой договор в электронном формате.

Читайте также

Население, общество, люди, парк, отдых
Пустырь в Алматы превратят в прогулочную зону
Известный фотограф поймал редкий кадр охоты степного орла
Известный фотограф поймал редкий кадр охоты степного орла на суслика
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Анастасия Московчук
МВД РК Казахстан 2024 год Мигранты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
Определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Почти 15 тысяч тенге на каждого ребенка: названы размеры пособий многодетных казахстанцев
Почти 15 тысяч тенге на каждого ребенка: названы размеры пособий многодетных казахстанцев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: