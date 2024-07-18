Из Казахстана выдворили шесть тысяч иностранцев

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана подвели итоги первого полугодия 2024 года. Специалисты подробно рассказали о миграционном контроле в стране за этот период, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, за нарушение миграционного режима к административной ответственности привлечено более 47 тысяч иностранцев, что в два раза больше аналогичного периода 2023 года.

"Шесть тысяч иностранцев выдворены за пределы страны. Им закрыт въезд на пять лет. Превентивно сокращены сроки пребывания 6,5 тысячи иностранцев, обеспечен их выезд". Пресс-служба МВД РК

Также отмечено, что две тысячи работодателей оштрафованы за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

"Среди постоянно проживающих иностранцев выявлено две тысячи нарушителей, которым аннулированы виды на жительство", – добавили в ведомстве.

В июле 2024 года на портале трудовых ресурсов республики (hr.enbek.kz) запущен функционал заключения электронных трудовых договоров с трудовым иммигрантом. В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что функционал позволит казахстанцам принять на работу трудовых иммигрантов из ближнего зарубежья, заключив с ними трудовой договор в электронном формате.