Из Казахстана выдворили шесть тысяч иностранцев
По данным МВД, за нарушение миграционного режима к административной ответственности привлечено более 47 тысяч иностранцев, что в два раза больше аналогичного периода 2023 года.
"Шесть тысяч иностранцев выдворены за пределы страны. Им закрыт въезд на пять лет. Превентивно сокращены сроки пребывания 6,5 тысячи иностранцев, обеспечен их выезд".Пресс-служба МВД РК
Также отмечено, что две тысячи работодателей оштрафованы за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.
"Среди постоянно проживающих иностранцев выявлено две тысячи нарушителей, которым аннулированы виды на жительство", – добавили в ведомстве.
В июле 2024 года на портале трудовых ресурсов республики (hr.enbek.kz) запущен функционал заключения электронных трудовых договоров с трудовым иммигрантом. В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что функционал позволит казахстанцам принять на работу трудовых иммигрантов из ближнего зарубежья, заключив с ними трудовой договор в электронном формате.