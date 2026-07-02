9 тысяч банковских карт со 135 млн тенге "заморозили" в Казахстане – в чем причина
В ведомстве напомнили, что в мае 2026 года совместно с зарубежными коллегами ликвидировали крупный нарко-call-центр в Украине, задержано 11 человек.
"Они занимались вербовкой и вовлечением казахстанских граждан в наркосхемы", – рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.
Также за первое полугодие этого года изъято более 7 тонн наркотиков, включая свыше полутысячи килограммов "синтетики". Это позволило не допустить до потребителей десятки тысяч доз наркотиков и спасти тысячи жизней.
Ликвидировано 15 нарколабораторий и пресечена деятельность шести ОПГ, одна из которых транснациональная.
"Учитывая, что наркопреступность перешла в киберпространство и криптовалюту, организована системная работа в сети интернет: через систему "Кибернадзор" заблокировано 6 тысяч сайтов с противоправным контентом; через "Антифрод-центр" заморожено 9 тысяч банковских карт, через которые шло финансирование на общую сумму 135 млн тенге. Создан "Таргетинг-центр". Ведется работа в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ", – продолжил спикер.
Он напомнил, что введена строгая ответственность за оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ, а также "дропперство".
В МВД 2 июля также рассказали, что с начала года в отношении участников криминальных структур зарегистрировано 38 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах.