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Общество

9 тысяч банковских карт со 135 млн тенге "заморозили" в Казахстане – в чем причина

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2 июля 2026 года Министерство внутренних дел (МВД) подвело итоги работы по противодействию наркопреступности за первое полугодие, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в мае 2026 года совместно с зарубежными коллегами ликвидировали крупный нарко-call-центр в Украине, задержано 11 человек.

"Они занимались вербовкой и вовлечением казахстанских граждан в наркосхемы", – рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

Также за первое полугодие этого года изъято более 7 тонн наркотиков, включая свыше полутысячи килограммов "синтетики". Это позволило не допустить до потребителей десятки тысяч доз наркотиков и спасти тысячи жизней.

Ликвидировано 15 нарколабораторий и пресечена деятельность шести ОПГ, одна из которых транснациональная.

"Учитывая, что наркопреступность перешла в киберпространство и криптовалюту, организована системная работа в сети интернет: через систему "Кибернадзор" заблокировано 6 тысяч сайтов с противоправным контентом; через "Антифрод-центр" заморожено 9 тысяч банковских карт, через которые шло финансирование на общую сумму 135 млн тенге. Создан "Таргетинг-центр". Ведется работа в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ", – продолжил спикер.

Он напомнил, что введена строгая ответственность за оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ, а также "дропперство".

В МВД 2 июля также рассказали, что с начала года в отношении участников криминальных структур зарегистрировано 38 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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