Сколько паводковой воды собрали в водохранилищах Казахстана и куда ее направили

В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана 18 июля 2024 года рассказали, сколько всего воды было собрано в водохранилищах страны во время паводков и куда ее направили, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что во время паводков в этом году водохозяйственные объекты страны не только обеспечили безопасный пропуск паводковых вод, но и позволили наполнить водохранилища, направить воду в реки и озера, столкнувшиеся в последние годы с высыханием, лиманы, природные пастбища и другие объекты.

"75 млрд кубометров воды собрано в водохранилищах страны. Это на 15 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. Более 12 млрд из накопленной воды – паводковая. С начала паводков в озеро Балхаш направлено 3,3 млрд кубометров воды, а в Каспийское море – около 6 млрд кубометров. 80 млн кубометров паводковой воды направлено в Камыш-Самарские озера ЗКО. На посевные площади Кызылординской области направлена вода из Улытауской области. На реке Тобол впервые с 2000 года наблюдалось многоводье". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Собранная паводковая вода используется в сельском хозяйстве и промышленности. Направление воды в лиманы и заливные луга окажет положительный эффект на обеспечение животноводства необходимой кормовой базой.

"2 млрд тенге позволит сэкономить наполнение Астанинского водохранилища паводковыми водами. Прошлогодний объем не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через канал им. К. Сатпаева. В этом году наполнение Астанинского водохранилища составляет 99,6%. Это позволит в течение года обеспечивать питьевой водой население столицы, а также улучшить гидрологическое состояние реки Есиль". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Ранее сообщалось, что объем воды в Северном Арале рекордно увеличился.