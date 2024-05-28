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В водохранилищах Казахстана собрано более 12 млрд кубометров паводковой воды

В водохранилищах Казахстана собрано более 12 млрд кубометров паводковой воды, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 09:11 Фото: unsplash
В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана 28 мая 2024 года заявили, что более 12 млрд кубометров воды собрано во время паводков в водохранилищах страны, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что эта вода используется для нужд экономики.

"Наши водохозяйственные сооружения обеспечили безопасный сброс воды и позволили направить паводковые воды в лиманы, озера и другие объекты, которые в последние годы испытывали дефицит воды", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Он также сообщил, что министерство дополняет концепцию развития водной отрасли с учетом опыта передовых в вопросе управления паводковыми водами стран.

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Кроме того, будет разработан долгосрочный документ, предусматривающий, помимо прочего, управление паводковыми водами и снижение последствий засух.

"Также планируется разработка электронной карты движения паводковых вод, показывающей риски для населенных пунктов, и единой системы учета, мониторинга и прогнозирования водных ресурсов, включающей в себя информацию о состоянии и количестве воды и водной инфраструктуры".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

23 мая 2024 года сообщалось, что миллиард кубометров паводковой воды направлен в Созакский район Туркестанской области по реке Шу.

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