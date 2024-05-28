В водохранилищах Казахстана собрано более 12 млрд кубометров паводковой воды
Фото: unsplash
В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана 28 мая 2024 года заявили, что более 12 млрд кубометров воды собрано во время паводков в водохранилищах страны, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что эта вода используется для нужд экономики.
"Наши водохозяйственные сооружения обеспечили безопасный сброс воды и позволили направить паводковые воды в лиманы, озера и другие объекты, которые в последние годы испытывали дефицит воды", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Он также сообщил, что министерство дополняет концепцию развития водной отрасли с учетом опыта передовых в вопросе управления паводковыми водами стран.
Материал по теме
В Казахстане утвердили концепцию развития системы управления водными ресурсами на пять лет
Кроме того, будет разработан долгосрочный документ, предусматривающий, помимо прочего, управление паводковыми водами и снижение последствий засух.
"Также планируется разработка электронной карты движения паводковых вод, показывающей риски для населенных пунктов, и единой системы учета, мониторинга и прогнозирования водных ресурсов, включающей в себя информацию о состоянии и количестве воды и водной инфраструктуры".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
23 мая 2024 года сообщалось, что миллиард кубометров паводковой воды направлен в Созакский район Туркестанской области по реке Шу.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript