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Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился

Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 10:09 Фото: pxhere
В 12,5 раза больше воды поступает в Северное Аральское море, чем год назад. Этой новостью 18 июля 2024 года поделилась с Zakon.kz пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации.

По информации ведомства, министр Нуржан Нуржигитов осмотрел гидроузел "Айтек" и ознакомился с ходом подачи воды в Северное Аральское море.

В данный момент в Северный Арал прибывает до 75 кубометров воды в секунду, год назад в секунду прибывало 6 кубометров воды.

По словам главы министерства, добиться такого показателя удалось благодаря тому, что сегодня по реке Сырдарья в Кызылординскую область поступает 650 кубометров воды в секунду.

Также проведена совместная работа с Узбекистаном и Кыргызстаном.

"В частности, были утверждены графики подачи воды, которые в данный момент соблюдаются".Нуржан Нуржигитов

Несколько дней ранее в министерстве заявили, что в стране будет усилена борьба с "черным рынком" воды. Для этого при Министерстве водных ресурсов и ирригации создан Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. Новый комитет будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных ее учета, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны.

Анастасия Московчук
Нуржигитов Нуржан Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Кызылординская область 2024 год Аральское море Сырдарья Вода
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