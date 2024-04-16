Паводковые воды наполнили все водохранилища Казахстана

Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева на брифинге в СЦК 16 апреля рассказала о текущей ситуации на казахстанских водохранилищах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным министерства, в Костанайской области крупные водохранилища каскада реки Тобол обеспечили безопасный пропуск паводковых вод и наполнились на 92%. В последний раз такое многоводие на реке Тобол наблюдалось в 2000 году, однако даже тогда не было такого интенсивного формирования стока воды.



Теперь оба водохранилища способны на долгий срок обеспечить необходимым количеством воды жителей региона.

"В Акмолинской области наполнение Астанинского водохранилища составляет 99,6%. Это позволит в течение года обеспечивать питьевой водой население столицы, а также осуществлять природоохранные попуски для улучшения гидрологического состояния реки Есиль. Прошлогодний объем воды в Астанинском водохранилище не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через канал им. Сатпаева. Процесс был затратным и стоил свыше 2 млрд тенге", – сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

По ее словам, в Западно-Казахстанской области появилась возможность направить воду в Урало-Кушумскую систему лиманного орошения, которая способна принять около одного кубокилометра воды из реки Жайык. В Восточно-Казахстанской области с 10 апреля осуществляются попуски водохранилищ реки Иртыш, которые позволили эффективно обводнить Шидерты-Олентинскую зону и пополнить Аулиекольскую систему озер.

"На водохранилищах Карагандинской области пик половодья пройден, сейчас они наполнены на 100%. Увеличение притоков не ожидается. Собранная вода позволяет полностью удовлетворять потребности экономики региона в течение года. Кроме того, в Улытауской области впервые за время эксплуатации Кенгирского водохранилища зафиксирован максимальный сброс в объеме 270 млн кубометров", – добавила Молдир Абдуалиева.

Также наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер Кызылординской области. А приток из трансграничной реки Или в Капчагайское водохранилище Алматинской области обеспечил экологический сток в объеме около 2,3 кубокилометров в озеро Балхаш.

"В целом, паводковые воды позволили наполнить все водохранилища даже в засушливых регионах, что важно для сельского хозяйства, промышленности и питьевого водоснабжения. Также добавлю, что паводковые воды Атырауской области направляются в Каспийское море, для этого сейчас роют каналы", – заключила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства Казахстана обратились к аграриям в связи с паводками и предстоящей посевной кампанией.

