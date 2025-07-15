В горах Иле-Алатау начали снижать уровень воды в моренных озерах

В горных районах Казахстана проходит селеопасный период. Из-за повышения температурного фона и возможных ливневых дождей в высокогорной зоне наблюдается таяние ледников и происходит заполнение моренных озер, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что в настоящее время обеспечивается функционирование 78 постоянных и 39 сезонных (летних) наблюдательных постов, в том числе на моренных озерах. Посты наблюдения работают в круглосуточном режиме, обеспечивая непрерывный мониторинг и оперативную реакцию на любые изменения ситуации.

Сотрудниками "Казселезащиты" МЧС проводятся превентивные мероприятия в высокогорных районах с целью предотвращения селевых угроз и обеспечения безопасности населения.

"С привлечением вертолета "Казавиаспас" МЧС проведены авиационные работы: открыты сезонные гидропосты на моренных озерах, доставлены наблюдатели, рекогносцировочные и рабочие бригады, а также необходимое оборудование. На потенциально опасных озерах начаты работы по снижению уровня воды до безопасных отметок. Параллельно специалисты провели батиметрические съемки, которые позволили детально изучить подводный рельеф озер и оценить их текущее состояние", – отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что регулярно проводятся обследования селе- и оползнеопасных участков и селезащитных ГТС, имеющихся на балансе "Казселезащиты". Для определения фоновой оценки селевой обстановки и состояния ледниково-моренных высокогорных озер проводятся аэровизуальные обследования. В настоящее время на обслуживаемых "Казселезащитой" территориях сохраняется стабильная селевая обстановка.

В целях информирования населения о возможных рисках в селеопасный период проводятся разъяснительные работы среди населения, туристов и отдыхающих в горной местности.

МЧС призывает соблюдать все меры предосторожности при организации отдыха и туристических походов в горной местности. Обязательно уточнять текущую и прогнозируемую гидрометеорологическую обстановку, следовать мерам предосторожности и знать правила поведения в горах в селеопасный период и при прохождении селевого потока.

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