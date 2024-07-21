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Легендарному летчику-истребителю, ветерану ВОВ Василию Жовтому установили памятник в Алматы

памятник на кладбище в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 14:45 Фото: Алматинский гарнизон
21 июля 2024 года на христианском кладбище поселка Алатау состоялась торжественная церемония открытия памятника ветерану Великой Отечественной войны, летчику-истребителю Василию Леонтьевичу Жовтому, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие ветераны Вооруженных сил Казахстана, представители акимата, общественности, военнослужащие Сил воздушной обороны, Управления по делам обороны районов Алматы и Национальной гвардии МВД, авиации КНБ, а также родные и близкие фронтовика.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 14:45

Фото: Алматинский гарнизон

люди, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 14:45

Фото: Алматинский гарнизон

люди, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 14:45

Фото: Алматинский гарнизон

"Памятник летчику символизирует неразрывную связь поколений, бережно хранящих память о тех, кто отважно сражался на фронтах. Василий Леонтьевич Жовтый был единственным в Алматы участником войны, сражавшимся в знаменитом полку "Нормандия-Неман". Этот полк, состоящий из французских и советских летчиков, прославился героическими подвигами в боях на Восточном фронте, и о нем даже существует специальный стенд в Ля Бурже в Париже", – отметили в Алматинском гарнизоне.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 14:45

Фото: Алматинский гарнизон

цветы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 14:45

Фото: Алматинский гарнизон

Василий Жовтый имел множеством наград: орден Боевого Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, а также высшую французскую награду – орден Почетного Легиона. В числе его наград также медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", орден Трудового Красного Знамени, а также ордена Дружбы КНР и КНДР. В общей сложности у фронтовика было 33 награды.

Василий Жовтый родился на Полтавщине и с раннего детства увлекался авиацией. В 19 лет он поступил в Борисоглебскую военную авиашколу им. В. Чкалова, а на фронте оказался уже в 1941 году. Сначала он служил сержантом, а после присвоения звания лейтенанта командовал звеном истребителей И-16. После окончания Конотопского высшего военного авиаучилища стал инструктором, обучая молодых пилотов.

На 3-м Белорусском фронте, в составе эскадрильи "Нормандия-Неман" Василий Жовтый на своем Як-3 принимал активное участие в Восточно-Прусской операции и штурме крепости Кенигсберг. После войны он продолжил служить в авиации, осваивая новые типы самолетов, включая сверхзвуковые истребители третьего поколения – МиГи и Су.

памятник, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 14:45

Фото: Алматинский гарнизон

На пенсии Василий Жовтый был начальником республиканского аэроклуба в Алматы, под его руководством было подготовлено около 1 тысячи 150 пилотов-любителей.

Василий Леонидович Жовтый скончался в возрасте 98 лет в июле 2019 года.

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