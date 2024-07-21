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Дожди и град: какая погода ожидает казахстанцев 22 июля

погода, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 17:40 Фото: pixabay
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 22 июля 2024 года представили в "Казгидромете", сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, в стране сохранится неустойчивый характер погоды, связанный с влиянием южного циклона. В большинстве регионов пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. На севере, юго-западе и востоке ожидаются сильные ливни. На севере и в центре Казахстана ночью и утром – туман.

"Днем, 22 июля, в Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях, а также в области Жетысу, на западе и юге Актюбинского региона ожидается сильная жара", – добавили в "Казгидромете".

Высокая пожарная опасность сохраняется в Атырауской области, а также на северо-западе, в центре и на юго-востоке Западно-Казахстанской области, на западе и юго-востоке Жамбылской области, на юго-западе Актюбинской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на востоке Павлодарской области, на западе области Улытау. Также она ожидается в центре области Абай.

Сохранение чрезвычайной пожарной опасности прогнозируют в Мангистауской области, на юге, востоке, северо-западе Атырауской области, на юге Костанайской области, на юге и в пустынных районах Туркестанской области, в центре и на юге Кызылординской области. Ожидается она на западе и юге Западно-Казахстанской области.

В Астане 22 июля будет переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +26+28°.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +32+34°.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +34+36°.

О том, какой будет погода в главных городах Казахстана в ближайшие дни, читайте здесь.

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