Власти пообещали отремонтировать автодорогу от Жанаозена до границы Туркменистана

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Мангистауской области отремонтируют дорогу от Жанаозена до границы Туркменистана. Об этом 21 июля заявили в акимате региона, сообщает Zakon.kz.

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