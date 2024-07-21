Власти пообещали отремонтировать автодорогу от Жанаозена до границы Туркменистана
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Мангистауской области отремонтируют дорогу от Жанаозена до границы Туркменистана. Об этом 21 июля заявили в акимате региона, сообщает Zakon.kz.
В акимате отметили, что сейчас Министерством транспорта страны прорабатывается вопрос ремонта автодороги республиканского значения Жанаозен – Кендерли – гр.Туркменистана общей протяженностью 229 километров.
"Это поспособствует дальнейшему развитию туристического потенциала курортного поселка Кендерли и Мангистауской области. Планами профильного министерства поделился министр транспорта Марат Карабаев в ходе рабочего визита в регион. На данный момент дорога относится к IV технической категории, практически на всем протяжении наблюдаются локальные разрушения", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 15 июля открыто четырехполосное движение на первых участках автодороги Караганда – Балхаш.
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