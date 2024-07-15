Минтранс планомерно запускает автодорогу Астана – Алматы

15 июля открыто четырехполосное движение на первых участках автодороги Караганда – Балхаш, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве транспорта, сейчас ведется планомерный запуск дорожных участков коридора Центр – Юг, который является основным маршрутом между Астаной и Алматы.



"Так, с сегодняшнего дня открыто четырехполосное движение на участке от города Караганда до села Акбастау. Специалисты полностью завершили дорожно-строительные работы на участке. Для обеспечения безопасности движения установили криволинейный брус на всем протяжении участка", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что общая протяженность автодороги Караганда – Балхаш составляет 363 километра. Дорога относится к I технической категории, здесь предусмотрено четырехполосное движение. Завершено строительство 11 мостов, 32 путепроводов для проезда сельхозтехники, транспортной развязки и путепровода через железную дорогу. Новый асфальт уложен на всем протяжении дороги.

Ранее сообщалось, что в Казахстане установят ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам.

