Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минтранс планомерно запускает автодорогу Астана – Алматы

На первых участках автодороги Караганда – Балхаш открыли четырехполосное движение, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 20:18 Фото: gov.kz
15 июля открыто четырехполосное движение на первых участках автодороги Караганда – Балхаш, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве транспорта, сейчас ведется планомерный запуск дорожных участков коридора Центр – Юг, который является основным маршрутом между Астаной и Алматы.

"Так, с сегодняшнего дня открыто четырехполосное движение на участке от города Караганда до села Акбастау. Специалисты полностью завершили дорожно-строительные работы на участке. Для обеспечения безопасности движения установили криволинейный брус на всем протяжении участка", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что общая протяженность автодороги Караганда – Балхаш составляет 363 километра. Дорога относится к I технической категории, здесь предусмотрено четырехполосное движение. Завершено строительство 11 мостов, 32 путепроводов для проезда сельхозтехники, транспортной развязки и путепровода через железную дорогу. Новый асфальт уложен на всем протяжении дороги.

Ранее сообщалось, что в Казахстане установят ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам. 

Читайте также

Уникальный артефакт эпохи бронзы нашли в Павлодарской области
Уникальный артефакт эпохи бронзы нашли в Павлодарской области
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
МЭПР подписал с WWF меморандум по возвращению тигров
МЭПР подписал с WWF меморандум по возвращению тигров
Диана Абдуллаева
Астана Министерство транспорта РК Алматы Балхаш Караганда 2024 год Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
Солнце
Сильная жара сохранится в трех областях Казахстана 15 июля
Казахстан, уровень цен, рейтинг
Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов
Участник из Казахстана занял первое место на конкурсе &quot;Славянского базара&quot;
Участник из Казахстана занял первое место на конкурсе "Славянского базара"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: