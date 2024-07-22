Директор школы в Мангистау заставлял подчиненных оплачивать его адмштрафы
Фото: Zakon.kz
Прокуратура Мангистауской области заявила о начале расследования в отношении руководства школы по факту сбора денег с учителей, сообщает 22 июля 2024 года Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно распространяемому сообщению, прокуратурой Мунайлинского района по результатам проверки КГУ "Специальная школа №3" выявлен ряд нарушений закона со стороны руководства.
"Так, руководством школы на ежемесячной основе осуществлялся незаконный сбор денежных средств с подчиненных работников посредством популярных мобильных приложений. Также установлены факты незаконного перечисления денежных средств на основании издания формальных приказов и начисления завышенных премий отдельным лицам".Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области
Кроме того, директор школы принуждал своих подчиненных оплачивать наложенные на него административные штрафы.
"По факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении должностных лиц указанной спецшколы начато досудебное расследование по ст. 361 УК", – заключили в прокуратуре.
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