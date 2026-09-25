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События

Гибель военных на учениях в Мангистау: установлены подозреваемые

техника, море, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 09:59 Фото: gov.kz
25 сентября 2026 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана заявили, что расследование по факту гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области продолжается, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, уже проведен осмотр места происшествия, допрошены более 30 военных, изъяты документация и видеоматериалы. Кроме того, назначено 12 экспертиз.

"Установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе, а также не обеспечившие контроль и принятие необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава с учетом метеоусловий, ненадлежаще организовавшие спасательные работы, что повлекло гибель людей".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В Генпрокуратуре также заверили, что следствие даст полную правовую оценку и примет процессуальные меры ко всем подозреваемым.

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24 сентября 2026 года в Мангистау во время военно-морских учений военнослужащих унесло в Каспийское море. Они выполняли учебно-боевые задачи на побережье, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер. Изначально сообщалось, что в море унесло 19 военнослужащих. Позже в акимате Мангистауской области уточнили данные – 17 человек.

На данный момент известно, что 12 человек погибли, троих удалось спасти. Один из спасенных находится в больнице.

В Казахстане создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

25 сентября в Казахстане объявлен общенациональный траур.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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